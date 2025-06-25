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Изучение русского языка выгодно странам СНГ, заявил Володин - РИА Новости, 25.06.2025
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14:32 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/yazyk-2025336201.html
Изучение русского языка выгодно странам СНГ, заявил Володин
Изучение русского языка выгодно странам СНГ, заявил Володин - РИА Новости, 25.06.2025
Изучение русского языка выгодно странам СНГ, заявил Володин
Изучение русского языка в странах СНГ выгодно в первую очередь государствам, входящим в состав этой организации, особенно в контексте подготовки специалистов,... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T14:32:00+03:00
2025-06-25T14:32:00+03:00
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Изучение русского языка в странах СНГ выгодно в первую очередь государствам, входящим в состав этой организации, особенно в контексте подготовки специалистов, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. В Госдуме в среду проходит правительственный час на тему "О развитии сотрудничества со странами СНГ в гуманитарной сфере и об укреплении общих традиционных духовно-нравственных ценностей", в котором принимают участие вице-премьер РФ Алексей Оверчук, министр культуры Ольга Любимова, глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов и аудитор Счетной палаты РФ Валерий Богомолов. "Если будет развиваться русский язык в странах СНГ, от этого выиграют в первую очередь государства, входящие в СНГ. Если мы с вами начнем решать задачи подготовки специалистов на территориях этих государств, от этого выиграют эти государства. Чтобы сюда приезжали со знанием русского языка, знанием нашей культуры, уважая традиции. Но это надо делать на территориях стран, откуда приезжают к нам их граждане", - сказал Володин в ходе правчаса в Госдуме. Председатель Госдумы напомнил о том, что в настоящее время только граждане Белоруссии, Киргизии и Казахстана могут не переоформлять водительские права на территории РФ, так как русский язык в этих странах закреплен в конституциях. Он добавил, что Госдума не поддержала предложение МИД РФ и правительства РФ сделать аналогичные меры для граждан Армении, так как, по его словам, в Армении нет статуса русского языка. "Поэтому, коллеги, эти вопросы мы должны обсуждать, с одной стороны, предельно корректно, но, с другой стороны, открыто и уважительно ведя диалог", - отметил Володин.
https://ria.ru/20241105/esenin-1982012843.html
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россия, армения, белоруссия, вячеслав володин, алексей оверчук, ольга любимова, госдума рф, снг
Россия, Армения, Белоруссия, Вячеслав Володин, Алексей Оверчук, Ольга Любимова, Госдума РФ, СНГ
Изучение русского языка выгодно странам СНГ, заявил Володин

Володин: от изучения русского языка в СНГ выиграют сами страны содружества

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Изучение русского языка в странах СНГ выгодно в первую очередь государствам, входящим в состав этой организации, особенно в контексте подготовки специалистов, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.
В Госдуме в среду проходит правительственный час на тему "О развитии сотрудничества со странами СНГ в гуманитарной сфере и об укреплении общих традиционных духовно-нравственных ценностей", в котором принимают участие вице-премьер РФ Алексей Оверчук, министр культуры Ольга Любимова, глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов и аудитор Счетной палаты РФ Валерий Богомолов.
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"Если будет развиваться русский язык в странах СНГ, от этого выиграют в первую очередь государства, входящие в СНГ. Если мы с вами начнем решать задачи подготовки специалистов на территориях этих государств, от этого выиграют эти государства. Чтобы сюда приезжали со знанием русского языка, знанием нашей культуры, уважая традиции. Но это надо делать на территориях стран, откуда приезжают к нам их граждане", - сказал Володин в ходе правчаса в Госдуме.
Председатель Госдумы напомнил о том, что в настоящее время только граждане Белоруссии, Киргизии и Казахстана могут не переоформлять водительские права на территории РФ, так как русский язык в этих странах закреплен в конституциях.
Он добавил, что Госдума не поддержала предложение МИД РФ и правительства РФ сделать аналогичные меры для граждан Армении, так как, по его словам, в Армении нет статуса русского языка.
"Поэтому, коллеги, эти вопросы мы должны обсуждать, с одной стороны, предельно корректно, но, с другой стороны, открыто и уважительно ведя диалог", - отметил Володин.
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23 июня, 13:43
 
РоссияАрменияБелоруссияВячеслав ВолодинАлексей ОверчукОльга ЛюбимоваГосдума РФСНГ
 
 
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