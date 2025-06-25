https://ria.ru/20250625/yazyk-2025336201.html

Изучение русского языка выгодно странам СНГ, заявил Володин

Изучение русского языка выгодно странам СНГ, заявил Володин - РИА Новости, 25.06.2025

Изучение русского языка выгодно странам СНГ, заявил Володин

Изучение русского языка в странах СНГ выгодно в первую очередь государствам, входящим в состав этой организации, особенно в контексте подготовки специалистов,... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T14:32:00+03:00

2025-06-25T14:32:00+03:00

2025-06-25T14:32:00+03:00

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Изучение русского языка в странах СНГ выгодно в первую очередь государствам, входящим в состав этой организации, особенно в контексте подготовки специалистов, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. В Госдуме в среду проходит правительственный час на тему "О развитии сотрудничества со странами СНГ в гуманитарной сфере и об укреплении общих традиционных духовно-нравственных ценностей", в котором принимают участие вице-премьер РФ Алексей Оверчук, министр культуры Ольга Любимова, глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов и аудитор Счетной палаты РФ Валерий Богомолов. "Если будет развиваться русский язык в странах СНГ, от этого выиграют в первую очередь государства, входящие в СНГ. Если мы с вами начнем решать задачи подготовки специалистов на территориях этих государств, от этого выиграют эти государства. Чтобы сюда приезжали со знанием русского языка, знанием нашей культуры, уважая традиции. Но это надо делать на территориях стран, откуда приезжают к нам их граждане", - сказал Володин в ходе правчаса в Госдуме. Председатель Госдумы напомнил о том, что в настоящее время только граждане Белоруссии, Киргизии и Казахстана могут не переоформлять водительские права на территории РФ, так как русский язык в этих странах закреплен в конституциях. Он добавил, что Госдума не поддержала предложение МИД РФ и правительства РФ сделать аналогичные меры для граждан Армении, так как, по его словам, в Армении нет статуса русского языка. "Поэтому, коллеги, эти вопросы мы должны обсуждать, с одной стороны, предельно корректно, но, с другой стороны, открыто и уважительно ведя диалог", - отметил Володин.

https://ria.ru/20241105/esenin-1982012843.html

https://ria.ru/20250623/rosobrnadzor-2024832041.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, армения, белоруссия, вячеслав володин, алексей оверчук, ольга любимова, госдума рф, снг