https://ria.ru/20250625/yaponiya-2025240834.html

Японский эксперт сомневается, что ядерные возможности Ирана обнулены

Японский эксперт сомневается, что ядерные возможности Ирана обнулены - РИА Новости, 25.06.2025

Японский эксперт сомневается, что ядерные возможности Ирана обнулены

На сегодняшний день непохоже, чтобы возможности ядерных разработок Ирана были "физически обнулены", заявил РИА Новости главный научный сотрудник Центра... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T05:35:00+03:00

2025-06-25T05:35:00+03:00

2025-06-25T05:35:00+03:00

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ТОКИО, 25 июн – РИА Новости, Ксения Нака. На сегодняшний день непохоже, чтобы возможности ядерных разработок Ирана были "физически обнулены", заявил РИА Новости главный научный сотрудник Центра ближневосточных исследований при Японском НИИ экономики энергетики Кэнтаро Эндо. "В этом и есть центр внимания сейчас. На настоящий момент непохоже, чтобы возможности атомных разработок Ирана были физически обнулены. Кроме того, я думаю, что Иран согласился на перемирие не потому, чтобы были разрушены его ядерные объекты, а потому, что почувствовал угрозу смены политического строя. Более того, этот конфликт показал Ирану его военные недостатки в ракетной области и сфере военной авиации, а также продемонстрировал, что смена его строя Израилем и США представляет собой реальную угрозу. Учитывая вышеизложенное, даже если сейчас будет заключено перемирие, нельзя исключать возможности, что Иран впоследствии вновь обратится к ядерным вооружениям", - сказал ученый. Несмотря на возможность перемирия, ученый считает, что Ирану непросто будет полностью отказаться от ядерных разработок. "С другой стороны, ядерные разработки – это политика Ирана на протяжении полувека, он не отказался от них, несмотря на 20 лет экономических санкций, поэтому отказаться от ядерных разработок для него будет совсем непросто… В любом случае, есть вероятность сохранения ядерных материалов, и до тех пор, пока есть ноу-хау, потенциально сохраняется возможность для ядерных разработок. Поэтому можно допустить сценарий, при котором Иран в результате атак США укрепит свою позицию и будет без колебаний двигаться в сторону ядерного оружия", - сказал эксперт. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар" и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". После этого стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия и пригрозили ответом.

https://ria.ru/20250625/ssha-2025233471.html

https://ria.ru/20250625/nyt-2025227357.html

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в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте