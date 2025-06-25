https://ria.ru/20250625/yanao-2025458738.html

Более 100 тыс "квадратов" жилья построено в ЯНАО с начала года

Более 100 тыс "квадратов" жилья построено в ЯНАО с начала года - РИА Новости, 25.06.2025

Более 100 тыс "квадратов" жилья построено в ЯНАО с начала года

Более 100 тысяч квадратных метров нового жилья возвели в Ямало-Ненецком автономному округе с начала 2025 года, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T21:46:00+03:00

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2025-06-25T21:46:00+03:00

жилье

новый уренгой

ямал

дмитрий артюхов

ноябрьск

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Более 100 тысяч квадратных метров нового жилья возвели в Ямало-Ненецком автономному округе с начала 2025 года, сообщает пресс-служба правительства региона. Строительство жилого фонда направлено на реализацию целей нацпроекта "Инфраструктура для жизни" и решение задачи губернатора Ямала Дмитрия Артюхова по расселению одного миллиона квадратных метров аварийного жилья до конца 2025 года. "В регионе с начала года построено более 100 тысяч квадратных метров нового жилья. Менее чем за два квартала сдано 19 многоэтажных домов, это 989 квартир. Еще 302 дома появилось в сфере индивидуального строительства. Больше всего построено в Новом Уренгое – свыше 32 тысяч квадратных метров жилья", - говорится в сообщении. Уточняется, что с начала года в округе расселено свыше 63 тысяч квадратных метров аварийного жилья, в которых проживало более 1,4 тысячи семей. Из запланированного миллиона квадратных метров с 2019 года расселено уже свыше 870 тысяч квадратных метров аварийного жилфонда. Несмотря на то, что основной объем жилья в округе возводится при участии фонда жилищного строительства ЯНАО для расселения аварийных домов, в регионе также имеются и коммерческие проекты. Наиболее крупные частные проекты для первичного рынка реализуются в Новом Уренгое, Ноябрьске, Губкинском, Салехарде. Всего на Ямале сейчас в стадии строительства находятся 258 многоквартирных домов, площадью порядка 900 тысяч квадратных метров.

новый уренгой

ямал

ноябрьск

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жилье, новый уренгой, ямал, дмитрий артюхов, ноябрьск