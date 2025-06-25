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Власти Ямала оплатят протезно-ортопедические изделия участникам СВО
Власти Ямала оплатят протезно-ортопедические изделия участникам СВО - РИА Новости, 25.06.2025
Власти Ямала оплатят протезно-ортопедические изделия участникам СВО
Власти Ямало-Ненецкого автономного округа помогут участникам специальной военной операции в приобретении протезно-ортопедических изделий, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T21:51:00+03:00
2025-06-25T21:51:00+03:00
2025-06-25T21:51:00+03:00
ямало-ненецкий автономный округ
общество
россия
ямал
спецоперация
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа помогут участникам специальной военной операции в приобретении протезно-ортопедических изделий, сообщает пресс-служба правительства региона. "Округ поможет участникам СВО оплатить протезы и ортопедические изделия в случае, если сумма изделия превышает номинал сертификата Социального фонда России. Подать заявление можно будет в профильное ведомство. Срок рассмотрения заявления – не более 15 рабочих дней. Обязательным условием является регистрация по месту жительства на территории округа как на дату заключения контракта, так и на дату обращения", - говорится в сообщении. Ранее при необходимости приобретения протеза часть стоимости оплачивалась Социальным фондом России, оставшуюся сумму платил военнослужащий, теперь же эту часть суммы компенсирует регион. При этом окружной департамент соцзащиты населения будет направлять средства напрямую организации, которая изготовила или продала протез. Это значит, что участнику СВО он будет предоставляться бесплатно. В настоящее время Ямало-Ненецкий автономный округ является одним из регионов - лидеров по количеству мер поддержки, предоставляемых участникам СВО и членам их семей. Так, оплата протезно-ортопедических изделий стала 66-й по счету мерой. Перечень льгот и условия предоставления для участников спецоперации и членов их семей постоянно совершенствуются на основе обратной связи, полученной в том числе в ходе личных встреч губернатора с бойцами и их близкими.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, ямал, спецоперация
Ямало-Ненецкий автономный округ, Общество, Россия, Ямал, Спецоперация
Власти Ямала оплатят протезно-ортопедические изделия участникам СВО
Власти ЯНАО помогут участникам СВО в оплате протезно-ортопедических изделий
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа помогут участникам специальной военной операции в приобретении протезно-ортопедических изделий, сообщает пресс-служба правительства региона.
«
"Округ поможет участникам СВО оплатить протезы и ортопедические изделия в случае, если сумма изделия превышает номинал сертификата Социального фонда России
. Подать заявление можно будет в профильное ведомство. Срок рассмотрения заявления – не более 15 рабочих дней. Обязательным условием является регистрация по месту жительства на территории округа как на дату заключения контракта, так и на дату обращения", - говорится в сообщении.
Ранее при необходимости приобретения протеза часть стоимости оплачивалась Социальным фондом России, оставшуюся сумму платил военнослужащий, теперь же эту часть суммы компенсирует регион. При этом окружной департамент соцзащиты населения будет направлять средства напрямую организации, которая изготовила или продала протез. Это значит, что участнику СВО он будет предоставляться бесплатно.
В настоящее время Ямало-Ненецкий автономный округ является одним из регионов - лидеров по количеству мер поддержки, предоставляемых участникам СВО и членам их семей. Так, оплата протезно-ортопедических изделий стала 66-й по счету мерой. Перечень льгот и условия предоставления для участников спецоперации и членов их семей постоянно совершенствуются на основе обратной связи, полученной в том числе в ходе личных встреч губернатора с бойцами и их близкими.