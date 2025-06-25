Рейтинг@Mail.ru
В Харькове прогремели взрывы - РИА Новости, 25.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:06 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/vzryvy-2025232126.html
В Харькове прогремели взрывы
В Харькове прогремели взрывы - РИА Новости, 25.06.2025
В Харькове прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T02:06:00+03:00
2025-06-25T02:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьков
россия
вооруженные силы украины
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937587844_340:212:2798:1595_1920x0_80_0_0_0a16b85a99a8cb0d58cea22e7bbd45fc.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Взрывы прогремели в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, тревога звучит в Харькове с 22.32 вторника. "В Харькове прогремела серия взрывов", - говорится в публикации Telegram-канала "Общественного". Тремя минутами позднее телеканал сообщил о повторных взрывах в Харькове. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250624/dnepropetrovsk-2025136888.html
харьков
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937587844_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_5b04fdd720b7bcf379d00d34608f74aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
харьков, россия, вооруженные силы украины, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Россия, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков
В Харькове прогремели взрывы

В Харькове на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

© AP Photo / Felipe DanaХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© AP Photo / Felipe Dana
Харьков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Взрывы прогремели в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, тревога звучит в Харькове с 22.32 вторника.
"В Харькове прогремела серия взрывов", - говорится в публикации Telegram-канала "Общественного".
Тремя минутами позднее телеканал сообщил о повторных взрывах в Харькове.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Истребитель Су-35 вылетает на задании в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Российские военные поразили заводы с военной техникой в Днепропетровске
Вчера, 16:52
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковРоссияВооруженные силы УкраиныДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала