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В Харькове прогремели взрывы
В Харькове прогремели взрывы - РИА Новости, 25.06.2025
В Харькове прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T02:06:00+03:00
2025-06-25T02:06:00+03:00
2025-06-25T02:06:00+03:00
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Взрывы прогремели в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, тревога звучит в Харькове с 22.32 вторника. "В Харькове прогремела серия взрывов", - говорится в публикации Telegram-канала "Общественного". Тремя минутами позднее телеканал сообщил о повторных взрывах в Харькове. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250624/dnepropetrovsk-2025136888.html
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харьков, россия, вооруженные силы украины, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Россия, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков
В Харькове прогремели взрывы
В Харькове на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы