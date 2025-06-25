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"Золотое яблоко": 70% студентов-китаистов, -арабистов хотят работать в РФ - РИА Новости, 25.06.2025
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06:00 25.06.2025
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"Золотое яблоко": 70% студентов-китаистов, -арабистов хотят работать в РФ
"Золотое яблоко": 70% студентов-китаистов, -арабистов хотят работать в РФ - РИА Новости, 25.06.2025
"Золотое яблоко": 70% студентов-китаистов, -арабистов хотят работать в РФ
В среднем 70% опрошенных студентов, изучающих китайский и арабский языки, планируют развиваться и строить карьеру в России, наиболее желанные сферы... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T06:00:00+03:00
2025-06-25T06:00:00+03:00
россия
золотое яблоко
китай
ближний восток
работа
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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. В среднем 70% опрошенных студентов, изучающих китайский и арабский языки, планируют развиваться и строить карьеру в России, наиболее желанные сферы трудоустройства — торговля, госструктуры и IT, показывает исследование "Золотого Яблока" совместно с МГИМО, РУДН и УрФУ.Среди студентов МГИМО так ответил 71% студентов. Только 11% планируют работать за границей, включая Китай (3%) и арабские страны (4%). В РУДН старт карьеры связывают с Россией 67% участников, 10% — с другими странами (в том числе с Китаем — 4%, с арабским миром — 1%), а 17% находятся в поиске направления. Из выпускников УрФУ работать в России планируют 74%, за границей — 7%, 19% еще не определились. При этом в среднем 36% студентов планируют стажироваться в стране изучаемого языка, еще примерно 5% уже проверили свои знания на практике за границей.В качестве потенциальных работодателей в среднем чуть меньше половины рассматривают компании из России, а около 15% опрошенных — совместные предприятия. Так, 46% студентов МГИМО хотели бы работать в российских компаниях, 15% в СП, еще 12% — с иностранными брендами, 5% думают об уходе в предпринимательство или фриланс, еще 23% пока не определились. В РУДН в качестве потенциальных работодателей 33% выбрали российские компании, 17% — международные организации, 10% — совместные предприятия, 10% — собственный бизнес или фриланс. В УрФУ выбор потенциальных работодателей распределился так: российские компании (53%), международные организации (7%), фриланс или свой бизнес (5%), 26% не определились.Что касается карьерных ожиданий студентов и выпускников со знанием арабского и китайского языков, то 70% хотят работать в России, 44% предпочитают именно российские компании, 73% хотели бы работать в международных корпорациях (с российскими корнями в том числе), 50% выбрали торговые предприятия и 31% мечтают об IT.Наиболее желанными сферами трудоустройства студенты всех трех вузов назвали работу в международных корпорациях, торговле, госструктурах, IT, логистике, образовании и туризме.В топ-3 факторов при выборе работодателя у студентов вошли: высокая зарплата, гибкий график и участие в международных проектах или возможность применять язык. Среди других критериев был указан быстрый карьерный рост и социальная значимость работы.При этом учащиеся признались, что мотивировать их может не только высокая зарплата, но и лидирование интересных проектов, а также возможность профессионального роста. В РУДН 60% студентов указали проекты как источник карьерной мотивации, 5% — профессиональный опыт, и 16% — интерес к возможностям за границей. В УрФУ 54% студентов отметили важность проектов, 4% — получение опыта, и 13% — перспективу работы за границей. Схожая картина и в МГИМО: 55% упомянули проекты, 3% — опыт, 15% — мотивацию, связанную с международными возможностями. Практика за границей как отдельный пункт практически не называлась.Исследование проводилось в феврале-мае 2025 года. В нем приняли участие около 1 тысячи студентов.
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россия, золотое яблоко, китай, ближний восток, работа
Россия, Золотое яблоко, Китай, Ближний Восток, Работа
"Золотое яблоко": 70% студентов-китаистов, -арабистов хотят работать в РФ

"Золотое яблоко": 70% выпускников-китаистов, -арабистов хотят работать в России

© Depositphotos.com / ArturVerkhovetskiyСтуденты
Студенты - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© Depositphotos.com / ArturVerkhovetskiy
Студенты. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. В среднем 70% опрошенных студентов, изучающих китайский и арабский языки, планируют развиваться и строить карьеру в России, наиболее желанные сферы трудоустройства — торговля, госструктуры и IT, показывает исследование "Золотого Яблока" совместно с МГИМО, РУДН и УрФУ.
Среди студентов МГИМО так ответил 71% студентов. Только 11% планируют работать за границей, включая Китай (3%) и арабские страны (4%). В РУДН старт карьеры связывают с Россией 67% участников, 10% — с другими странами (в том числе с Китаем — 4%, с арабским миром — 1%), а 17% находятся в поиске направления. Из выпускников УрФУ работать в России планируют 74%, за границей — 7%, 19% еще не определились. При этом в среднем 36% студентов планируют стажироваться в стране изучаемого языка, еще примерно 5% уже проверили свои знания на практике за границей.
В качестве потенциальных работодателей в среднем чуть меньше половины рассматривают компании из России, а около 15% опрошенных — совместные предприятия. Так, 46% студентов МГИМО хотели бы работать в российских компаниях, 15% в СП, еще 12% — с иностранными брендами, 5% думают об уходе в предпринимательство или фриланс, еще 23% пока не определились. В РУДН в качестве потенциальных работодателей 33% выбрали российские компании, 17% — международные организации, 10% — совместные предприятия, 10% — собственный бизнес или фриланс. В УрФУ выбор потенциальных работодателей распределился так: российские компании (53%), международные организации (7%), фриланс или свой бизнес (5%), 26% не определились.
Что касается карьерных ожиданий студентов и выпускников со знанием арабского и китайского языков, то 70% хотят работать в России, 44% предпочитают именно российские компании, 73% хотели бы работать в международных корпорациях (с российскими корнями в том числе), 50% выбрали торговые предприятия и 31% мечтают об IT.
Наиболее желанными сферами трудоустройства студенты всех трех вузов назвали работу в международных корпорациях, торговле, госструктурах, IT, логистике, образовании и туризме.
В топ-3 факторов при выборе работодателя у студентов вошли: высокая зарплата, гибкий график и участие в международных проектах или возможность применять язык. Среди других критериев был указан быстрый карьерный рост и социальная значимость работы.
При этом учащиеся признались, что мотивировать их может не только высокая зарплата, но и лидирование интересных проектов, а также возможность профессионального роста. В РУДН 60% студентов указали проекты как источник карьерной мотивации, 5% — профессиональный опыт, и 16% — интерес к возможностям за границей. В УрФУ 54% студентов отметили важность проектов, 4% — получение опыта, и 13% — перспективу работы за границей. Схожая картина и в МГИМО: 55% упомянули проекты, 3% — опыт, 15% — мотивацию, связанную с международными возможностями. Практика за границей как отдельный пункт практически не называлась.
Исследование проводилось в феврале-мае 2025 года. В нем приняли участие около 1 тысячи студентов.
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