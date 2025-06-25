https://ria.ru/20250625/vsu-2025330513.html

ВС России нанесли удары по пунктам размещения резервов ВСУ в Запорожье

ВС России нанесли удары по пунктам размещения резервов ВСУ в Запорожье - РИА Новости, 25.06.2025

ВС России нанесли удары по пунктам размещения резервов ВСУ в Запорожье

Удары нанесены по пунктам размещения резервов ВСУ и логистическим узлам в подконтрольном Киеву Запорожье, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T14:13:00+03:00

2025-06-25T14:13:00+03:00

2025-06-25T14:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

запорожье

сергей лебедев

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 25 июн – РИА Новости. Удары нанесены по пунктам размещения резервов ВСУ и логистическим узлам в подконтрольном Киеву Запорожье, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Запорожье. Ракетные удары, вероятно, были нацелены по промышленным объектам и складам вооружений. Также нанесены удары по пунктам размещения резервов ВСУ и логистическим узлам", - сказал Лебедев. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

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россия, запорожье, сергей лебедев, вооруженные силы украины