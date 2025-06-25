https://ria.ru/20250625/vsu-2025305872.html

ВС России уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса ВСУ

ВС России уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса ВСУ - РИА Новости, 25.06.2025

ВС России уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса ВСУ

Вооруженные силы РФ уничтожили пусковую установку украинского зенитного ракетного комплекса С-300ПТ и радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей П-18, РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T12:38:00+03:00

2025-06-25T12:38:00+03:00

2025-06-25T12:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Вооруженные силы РФ уничтожили пусковую установку украинского зенитного ракетного комплекса С-300ПТ и радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей П-18, ПВО уничтожила семь управляемых авиационных бомб JDAM и 335 беспилотников, сообщило Минобороны России."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300ПТ, радиолокационная станция обнаружения воздушных целей П-18 и машина управления", -говорится в сводкеКроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб JDAM и 335 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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