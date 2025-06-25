https://ria.ru/20250625/vsu-2025279394.html

ВСУ прицельно нанесли удар по машине в Курской области, заявили в СК

ВСУ прицельно нанесли удар по машине в Курской области, заявили в СК - РИА Новости, 25.06.2025

ВСУ прицельно нанесли удар по машине в Курской области, заявили в СК

Удар дроном по машине в курском поселке Коренево, в результате которого погибла женщина, ВСУ прицельно нанесли по водительскому месту, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T11:07:00+03:00

2025-06-25T11:07:00+03:00

2025-06-25T11:07:00+03:00

происшествия

курская область

россия

светлана петренко

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Удар дроном по машине в курском поселке Коренево, в результате которого погибла женщина, ВСУ прицельно нанесли по водительскому месту, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко. Мирная жительница погибла в результате атаки дрона ВСУ по автомобилю в Кореневском районе, сообщал 17 июня врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. В СК отметили, что в рамках расследования дела о теракте военные следователи устанавливают обстоятельства преступления ВСУ в Курской области. "Семнадцатого июня украинские военнослужащие, используя FPV-дрон с прикрепленным к нему взрывным устройством, целенаправленно атаковали гражданский автомобиль, передвигавшийся в поселке Коренево Кореневского района Курской области. В результате погибла женщина, которая управляла автомобилем... Установлено, что удар нанесен прицельно по месту водителя", - сказала она. В настоящее время назначены необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели преступления.

https://ria.ru/20250625/plennyj-2025250759.html

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происшествия, курская область, россия, светлана петренко, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)