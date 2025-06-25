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ВСУ прицельно нанесли удар по машине в Курской области, заявили в СК - РИА Новости, 25.06.2025
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11:07 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/vsu-2025279394.html
ВСУ прицельно нанесли удар по машине в Курской области, заявили в СК
ВСУ прицельно нанесли удар по машине в Курской области, заявили в СК - РИА Новости, 25.06.2025
ВСУ прицельно нанесли удар по машине в Курской области, заявили в СК
Удар дроном по машине в курском поселке Коренево, в результате которого погибла женщина, ВСУ прицельно нанесли по водительскому месту, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T11:07:00+03:00
2025-06-25T11:07:00+03:00
происшествия
курская область
россия
светлана петренко
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Удар дроном по машине в курском поселке Коренево, в результате которого погибла женщина, ВСУ прицельно нанесли по водительскому месту, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко. Мирная жительница погибла в результате атаки дрона ВСУ по автомобилю в Кореневском районе, сообщал 17 июня врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. В СК отметили, что в рамках расследования дела о теракте военные следователи устанавливают обстоятельства преступления ВСУ в Курской области. "Семнадцатого июня украинские военнослужащие, используя FPV-дрон с прикрепленным к нему взрывным устройством, целенаправленно атаковали гражданский автомобиль, передвигавшийся в поселке Коренево Кореневского района Курской области. В результате погибла женщина, которая управляла автомобилем... Установлено, что удар нанесен прицельно по месту водителя", - сказала она. В настоящее время назначены необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели преступления.
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происшествия, курская область, россия, светлана петренко, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Курская область, Россия, Светлана Петренко, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
ВСУ прицельно нанесли удар по машине в Курской области, заявили в СК

СК: ВСУ целились в водителя при ударе БПЛА по машине в Курской области

© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Удар дроном по машине в курском поселке Коренево, в результате которого погибла женщина, ВСУ прицельно нанесли по водительскому месту, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Мирная жительница погибла в результате атаки дрона ВСУ по автомобилю в Кореневском районе, сообщал 17 июня врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
В СК отметили, что в рамках расследования дела о теракте военные следователи устанавливают обстоятельства преступления ВСУ в Курской области.
"Семнадцатого июня украинские военнослужащие, используя FPV-дрон с прикрепленным к нему взрывным устройством, целенаправленно атаковали гражданский автомобиль, передвигавшийся в поселке Коренево Кореневского района Курской области. В результате погибла женщина, которая управляла автомобилем... Установлено, что удар нанесен прицельно по месту водителя", - сказала она.
В настоящее время назначены необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели преступления.
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
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ПроисшествияКурская областьРоссияСветлана ПетренкоВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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