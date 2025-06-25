https://ria.ru/20250625/vsu-2025279394.html
ВСУ прицельно нанесли удар по машине в Курской области, заявили в СК
ВСУ прицельно нанесли удар по машине в Курской области, заявили в СК - РИА Новости, 25.06.2025
ВСУ прицельно нанесли удар по машине в Курской области, заявили в СК
Удар дроном по машине в курском поселке Коренево, в результате которого погибла женщина, ВСУ прицельно нанесли по водительскому месту, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T11:07:00+03:00
2025-06-25T11:07:00+03:00
2025-06-25T11:07:00+03:00
происшествия
курская область
россия
светлана петренко
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:1036:583_1920x0_80_0_0_a7d3bd9e5c317e64a1ae858579d6257b.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Удар дроном по машине в курском поселке Коренево, в результате которого погибла женщина, ВСУ прицельно нанесли по водительскому месту, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко. Мирная жительница погибла в результате атаки дрона ВСУ по автомобилю в Кореневском районе, сообщал 17 июня врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. В СК отметили, что в рамках расследования дела о теракте военные следователи устанавливают обстоятельства преступления ВСУ в Курской области. "Семнадцатого июня украинские военнослужащие, используя FPV-дрон с прикрепленным к нему взрывным устройством, целенаправленно атаковали гражданский автомобиль, передвигавшийся в поселке Коренево Кореневского района Курской области. В результате погибла женщина, которая управляла автомобилем... Установлено, что удар нанесен прицельно по месту водителя", - сказала она. В настоящее время назначены необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели преступления.
https://ria.ru/20250625/plennyj-2025250759.html
курская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:784:588_1920x0_80_0_0_a5cc2d59ed00a24e821338e962ebbab7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, россия, светлана петренко, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Курская область, Россия, Светлана Петренко, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
ВСУ прицельно нанесли удар по машине в Курской области, заявили в СК
СК: ВСУ целились в водителя при ударе БПЛА по машине в Курской области