https://ria.ru/20250625/volodin-2025351430.html

Жители СНГ в России растут в профессиональном плане, заявил Володин

Жители СНГ в России растут в профессиональном плане, заявил Володин - РИА Новости, 25.06.2025

Жители СНГ в России растут в профессиональном плане, заявил Володин

Граждане стран СНГ в России имеют большие возможности, они растут в профессиональном плане, многие представители разных национальностей становятся депутатами и... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T15:16:00+03:00

2025-06-25T15:16:00+03:00

2025-06-25T15:16:00+03:00

россия

вячеслав володин

алексей оверчук

ольга любимова

снг

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Граждане стран СНГ в России имеют большие возможности, они растут в профессиональном плане, многие представители разных национальностей становятся депутатами и работниками исполнительной власти, заявил председатель ГД Вячеслав Володин. В Госдуме в среду проходит правительственный час на тему "О развитии сотрудничества со странами СНГ в гуманитарной сфере и об укреплении общих традиционных духовно-нравственных ценностей", в котором принимают участие вице-премьер РФ Алексей Оверчук, министр культуры Ольга Любимова, глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов и аудитор Счетной палаты РФ Валерий Богомолов. "Ни в одной стране не имеет таких возможностей, как в России гражданин СНГ. У нас здесь они не только себя реализуют, затем получают вид на жительство, гражданство, растут в профессиональном плане. Много представителей разных национальностей становятся депутатами и работниками исполнительной власти", - сказал Володин на пленарном заседании Госдумы.Он отметил, что в России нет "двойных стандартов", она не вмешивается в дела суверенных государств.

https://ria.ru/20250625/sng-2025347623.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, вячеслав володин, алексей оверчук, ольга любимова, снг, госдума рф