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Жители СНГ в России растут в профессиональном плане, заявил Володин - РИА Новости, 25.06.2025
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15:16 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/volodin-2025351430.html
Жители СНГ в России растут в профессиональном плане, заявил Володин
Жители СНГ в России растут в профессиональном плане, заявил Володин - РИА Новости, 25.06.2025
Жители СНГ в России растут в профессиональном плане, заявил Володин
Граждане стран СНГ в России имеют большие возможности, они растут в профессиональном плане, многие представители разных национальностей становятся депутатами и... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T15:16:00+03:00
2025-06-25T15:16:00+03:00
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Граждане стран СНГ в России имеют большие возможности, они растут в профессиональном плане, многие представители разных национальностей становятся депутатами и работниками исполнительной власти, заявил председатель ГД Вячеслав Володин. В Госдуме в среду проходит правительственный час на тему "О развитии сотрудничества со странами СНГ в гуманитарной сфере и об укреплении общих традиционных духовно-нравственных ценностей", в котором принимают участие вице-премьер РФ Алексей Оверчук, министр культуры Ольга Любимова, глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов и аудитор Счетной палаты РФ Валерий Богомолов. &quot;Ни в одной стране не имеет таких возможностей, как в России гражданин СНГ. У нас здесь они не только себя реализуют, затем получают вид на жительство, гражданство, растут в профессиональном плане. Много представителей разных национальностей становятся депутатами и работниками исполнительной власти&quot;, - сказал Володин на пленарном заседании Госдумы.Он отметил, что в России нет "двойных стандартов", она не вмешивается в дела суверенных государств.
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россия, вячеслав володин, алексей оверчук, ольга любимова, снг, госдума рф
Россия, Вячеслав Володин, Алексей Оверчук, Ольга Любимова, СНГ, Госдума РФ
Жители СНГ в России растут в профессиональном плане, заявил Володин

Володин: граждане СНГ ни в одной стране не имеют таких возможностей, как в РФ

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Граждане стран СНГ в России имеют большие возможности, они растут в профессиональном плане, многие представители разных национальностей становятся депутатами и работниками исполнительной власти, заявил председатель ГД Вячеслав Володин.
В Госдуме в среду проходит правительственный час на тему "О развитии сотрудничества со странами СНГ в гуманитарной сфере и об укреплении общих традиционных духовно-нравственных ценностей", в котором принимают участие вице-премьер РФ Алексей Оверчук, министр культуры Ольга Любимова, глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов и аудитор Счетной палаты РФ Валерий Богомолов.
«

"Ни в одной стране не имеет таких возможностей, как в России гражданин СНГ. У нас здесь они не только себя реализуют, затем получают вид на жительство, гражданство, растут в профессиональном плане. Много представителей разных национальностей становятся депутатами и работниками исполнительной власти", - сказал Володин на пленарном заседании Госдумы.

Он отметил, что в России нет "двойных стандартов", она не вмешивается в дела суверенных государств.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
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РоссияВячеслав ВолодинАлексей ОверчукОльга ЛюбимоваСНГГосдума РФ
 
 
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