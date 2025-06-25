Жители СНГ в России растут в профессиональном плане, заявил Володин
Володин: граждане СНГ ни в одной стране не имеют таких возможностей, как в РФ
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Граждане стран СНГ в России имеют большие возможности, они растут в профессиональном плане, многие представители разных национальностей становятся депутатами и работниками исполнительной власти, заявил председатель ГД Вячеслав Володин.
В Госдуме в среду проходит правительственный час на тему "О развитии сотрудничества со странами СНГ в гуманитарной сфере и об укреплении общих традиционных духовно-нравственных ценностей", в котором принимают участие вице-премьер РФ Алексей Оверчук, министр культуры Ольга Любимова, глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов и аудитор Счетной палаты РФ Валерий Богомолов.
«
"Ни в одной стране не имеет таких возможностей, как в России гражданин СНГ. У нас здесь они не только себя реализуют, затем получают вид на жительство, гражданство, растут в профессиональном плане. Много представителей разных национальностей становятся депутатами и работниками исполнительной власти", - сказал Володин на пленарном заседании Госдумы.
Он отметил, что в России нет "двойных стандартов", она не вмешивается в дела суверенных государств.