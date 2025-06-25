https://ria.ru/20250625/volodin-2025344431.html

Володин предложил открывать программы подготовки таксистов с Киргизией

Володин предложил открывать программы подготовки таксистов с Киргизией - РИА Новости, 25.06.2025

Володин предложил открывать программы подготовки таксистов с Киргизией

Председатель ГД Вячеслав Володин предложил открывать совместные с Киргизией программы подготовки для приезжающих на работу в РФ таксистов, чтобы приезжали... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T14:54:00+03:00

2025-06-25T14:54:00+03:00

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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Председатель ГД Вячеслав Володин предложил открывать совместные с Киргизией программы подготовки для приезжающих на работу в РФ таксистов, чтобы приезжали знающие русский язык и Москву работники. "Поглядите, ведь если посмотреть даже структуру водителей такси в Москве, на первом месте - это выходцы из Киргизии. 30% таксистов - киргизы. Если только будут существовать программы специализированной подготовки людей, которые, приезжая в Россию, хотят работать таксистами, то делать это можно в Киргизии, чтобы они учили язык. Есть нарекания, что водители такси не знают язык, не знают Москву. Пускай они изучают Москву, если собираются сюда ехать. Это большое количество людей. Под это можно открывать программы совместные. Чтобы культуру знали, традиции наши знали", - сказал он на пленарном заседании. Председатель ГД считает, что от этого выиграет и РФ, и Киргизия.

https://ria.ru/20250513/taksi-2016675480.html

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