https://ria.ru/20250625/volodin-2025302630.html

Володин рассказал об основаниях для лишения приобретенного гражданства

Володин рассказал об основаниях для лишения приобретенного гражданства - РИА Новости, 25.06.2025

Володин рассказал об основаниях для лишения приобретенного гражданства

В перечень оснований для лишения приобретенного гражданства РФ предлагается внести призывы к терроризму, сотрудничество с иностранным государством против... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T12:30:00+03:00

2025-06-25T12:30:00+03:00

2025-06-25T12:30:00+03:00

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. В перечень оснований для лишения приобретенного гражданства РФ предлагается внести призывы к терроризму, сотрудничество с иностранным государством против безопасности РФ, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Ранее в среду Володин сообщил, что в Госдуму внесен законопроект, которым предлагается расширить перечень оснований для лишения приобретенного гражданства РФ. "Считаем необходимым расширить перечень оснований, по которым будут лишать приобретённого гражданства Российской Федерации, включив в него: совершение насильственных действий сексуального характера (ч. 3-5 ст. 132 УК РФ), публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание или пропаганду терроризма (ч.1 ст. 205.2 УК РФ), сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией против безопасности нашей страны (ст. 275.1 УК РФ), оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Российская Федерация не участвует, или иностранных государственных органов (ст. 284.3 УК РФ), оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности России (ст. 276.1 УК РФ)". - написал он в своем Telegram-канале. Володин добавил, что также предлагается лишать приобретенного гражданства РФ за пропаганду нацистской атрибутики или символики (ст. 282.4 УК РФ), за️ публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (ст. 280.4 УК РФ) и за неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации (ч. 4-5 ст. 274.1 УК РФ). По его мнению, принятие законопроекта обеспечит системный и целостный механизм оснований для прекращения гражданства РФ и защиту национальной безопасности.

https://ria.ru/20250606/grazhdanstvo-2021205113.html

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россия, вячеслав володин, госдума рф, общество