Рейтинг@Mail.ru
Володин рассказал об основаниях для лишения приобретенного гражданства - РИА Новости, 25.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:30 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/volodin-2025302630.html
Володин рассказал об основаниях для лишения приобретенного гражданства
Володин рассказал об основаниях для лишения приобретенного гражданства - РИА Новости, 25.06.2025
Володин рассказал об основаниях для лишения приобретенного гражданства
В перечень оснований для лишения приобретенного гражданства РФ предлагается внести призывы к терроризму, сотрудничество с иностранным государством против... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T12:30:00+03:00
2025-06-25T12:30:00+03:00
россия
вячеслав володин
госдума рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993622122_0:46:3073:1775_1920x0_80_0_0_55620ad37680096a46f5405e3432d6fd.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. В перечень оснований для лишения приобретенного гражданства РФ предлагается внести призывы к терроризму, сотрудничество с иностранным государством против безопасности РФ, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Ранее в среду Володин сообщил, что в Госдуму внесен законопроект, которым предлагается расширить перечень оснований для лишения приобретенного гражданства РФ. "Считаем необходимым расширить перечень оснований, по которым будут лишать приобретённого гражданства Российской Федерации, включив в него: совершение насильственных действий сексуального характера (ч. 3-5 ст. 132 УК РФ), публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание или пропаганду терроризма (ч.1 ст. 205.2 УК РФ), сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией против безопасности нашей страны (ст. 275.1 УК РФ), оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Российская Федерация не участвует, или иностранных государственных органов (ст. 284.3 УК РФ), оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности России (ст. 276.1 УК РФ)". - написал он в своем Telegram-канале. Володин добавил, что также предлагается лишать приобретенного гражданства РФ за пропаганду нацистской атрибутики или символики (ст. 282.4 УК РФ), за️ публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (ст. 280.4 УК РФ) и за неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации (ч. 4-5 ст. 274.1 УК РФ). По его мнению, принятие законопроекта обеспечит системный и целостный механизм оснований для прекращения гражданства РФ и защиту национальной безопасности.
https://ria.ru/20250606/grazhdanstvo-2021205113.html
https://ria.ru/20250517/grazhdanstvo-2017550124.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993622122_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_0803a24eafda9357023dfaf3aec5428b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вячеслав володин, госдума рф, общество
Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Общество
Володин рассказал об основаниях для лишения приобретенного гражданства

Володин: лишать приобретенного гражданства могут за призывы к терроризму

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. В перечень оснований для лишения приобретенного гражданства РФ предлагается внести призывы к терроризму, сотрудничество с иностранным государством против безопасности РФ, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее в среду Володин сообщил, что в Госдуму внесен законопроект, которым предлагается расширить перечень оснований для лишения приобретенного гражданства РФ.
В холле Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
В Госдуму внесут проект о владении русским языком для получения гражданства
6 июня, 00:06
"Считаем необходимым расширить перечень оснований, по которым будут лишать приобретённого гражданства Российской Федерации, включив в него: совершение насильственных действий сексуального характера (ч. 3-5 ст. 132 УК РФ), публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание или пропаганду терроризма (ч.1 ст. 205.2 УК РФ), сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией против безопасности нашей страны (ст. 275.1 УК РФ), оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Российская Федерация не участвует, или иностранных государственных органов (ст. 284.3 УК РФ), оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности России (ст. 276.1 УК РФ)". - написал он в своем Telegram-канале.
Володин добавил, что также предлагается лишать приобретенного гражданства РФ за пропаганду нацистской атрибутики или символики (ст. 282.4 УК РФ), за️ публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (ст. 280.4 УК РФ) и за неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации (ч. 4-5 ст. 274.1 УК РФ).
По его мнению, принятие законопроекта обеспечит системный и целостный механизм оснований для прекращения гражданства РФ и защиту национальной безопасности.
Российский паспорт в руке девушки - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
Путин упростил получение гражданства для жителей Абхазии и Южной Осетии
17 мая, 12:52
 
РоссияВячеслав ВолодинГосдума РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала