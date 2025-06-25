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Эксперт объяснила, кому и насколько увеличат платежи за воду - РИА Новости, 25.06.2025
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02:17 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/voda-2025230336.html
Эксперт объяснила, кому и насколько увеличат платежи за воду
Эксперт объяснила, кому и насколько увеличат платежи за воду - РИА Новости, 25.06.2025
Эксперт объяснила, кому и насколько увеличат платежи за воду
Платежи за воду вырастут лишь для тех, у кого до сих пор не установлены приборы учета, рассказала агентству “Прайм” аналитик Института комплексных... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T02:17:00+03:00
2025-06-25T02:17:00+03:00
общество
жкх
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Платежи за воду вырастут лишь для тех, у кого до сих пор не установлены приборы учета, рассказала агентству “Прайм” аналитик Института комплексных стратегических исследований Наталья Чуркина.Она напомнила, что для таких граждан платежи сейчас рассчитываются по нормам потребления, но с повышающим коэффициентом 1,5. Минстрой предлагает увеличить его вдвое — до 3. Это должно сократить количество тех, кому платежи по нормативам выгоднее, чем по счетчикам."Коснется данное изменение далеко не всех граждан, ведь уровень оснащенности индивидуальными приборами учета холодной воды в России уже составляет 84%, для горячей воды – 87%", — отмечает эксперт.С 2023 года с повышающим коэффициентом 3 за воду платят москвичи, не установившие счетчики. Уровень оснащенности счетчиками в многоквартирных домах столицы за это время вырос до 90%. Минстрой надеется распространить этот опыт на всю страну, заключила Чуркина.
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общество, жкх, россия, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Общество, ЖКХ, Россия, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
Эксперт объяснила, кому и насколько увеличат платежи за воду

Аналитик Чуркина: те, у кого нет приборов учета, будут больше платить за воду

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПрибор учета расхода воды
Прибор учета расхода воды - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Прибор учета расхода воды. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Платежи за воду вырастут лишь для тех, у кого до сих пор не установлены приборы учета, рассказала агентству “Прайм” аналитик Института комплексных стратегических исследований Наталья Чуркина.
Она напомнила, что для таких граждан платежи сейчас рассчитываются по нормам потребления, но с повышающим коэффициентом 1,5. Минстрой предлагает увеличить его вдвое — до 3. Это должно сократить количество тех, кому платежи по нормативам выгоднее, чем по счетчикам.
«
"Коснется данное изменение далеко не всех граждан, ведь уровень оснащенности индивидуальными приборами учета холодной воды в России уже составляет 84%, для горячей воды – 87%", — отмечает эксперт.
С 2023 года с повышающим коэффициентом 3 за воду платят москвичи, не установившие счетчики. Уровень оснащенности счетчиками в многоквартирных домах столицы за это время вырос до 90%. Минстрой надеется распространить этот опыт на всю страну, заключила Чуркина.
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