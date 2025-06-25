https://ria.ru/20250625/voda-2025230336.html
Эксперт объяснила, кому и насколько увеличат платежи за воду
Эксперт объяснила, кому и насколько увеличат платежи за воду - РИА Новости, 25.06.2025
Эксперт объяснила, кому и насколько увеличат платежи за воду
Платежи за воду вырастут лишь для тех, у кого до сих пор не установлены приборы учета, рассказала агентству “Прайм” аналитик Института комплексных... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T02:17:00+03:00
2025-06-25T02:17:00+03:00
2025-06-25T02:17:00+03:00
общество
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министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Платежи за воду вырастут лишь для тех, у кого до сих пор не установлены приборы учета, рассказала агентству “Прайм” аналитик Института комплексных стратегических исследований Наталья Чуркина.Она напомнила, что для таких граждан платежи сейчас рассчитываются по нормам потребления, но с повышающим коэффициентом 1,5. Минстрой предлагает увеличить его вдвое — до 3. Это должно сократить количество тех, кому платежи по нормативам выгоднее, чем по счетчикам."Коснется данное изменение далеко не всех граждан, ведь уровень оснащенности индивидуальными приборами учета холодной воды в России уже составляет 84%, для горячей воды – 87%", — отмечает эксперт.С 2023 года с повышающим коэффициентом 3 за воду платят москвичи, не установившие счетчики. Уровень оснащенности счетчиками в многоквартирных домах столицы за это время вырос до 90%. Минстрой надеется распространить этот опыт на всю страну, заключила Чуркина.
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общество, жкх, россия, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Общество, ЖКХ, Россия, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
Эксперт объяснила, кому и насколько увеличат платежи за воду
Аналитик Чуркина: те, у кого нет приборов учета, будут больше платить за воду