https://ria.ru/20250625/vk--2025330672.html

Половина женщин сомневались в партнёре из-за неблагоприятного гороскопа

Половина женщин сомневались в партнёре из-за неблагоприятного гороскопа - РИА Новости, 25.06.2025

Половина женщин сомневались в партнёре из-за неблагоприятного гороскопа

Дейтинг-сервис VK Знакомства выяснил, как россияне относятся к тестам на совместимость. 65% опрошенных хотя бы раз проверяли совпадение с партнёром с помощью... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T14:14:00+03:00

2025-06-25T14:14:00+03:00

2025-06-25T14:14:00+03:00

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Дейтинг-сервис VK Знакомства выяснил, как россияне относятся к тестам на совместимость. 65% опрошенных хотя бы раз проверяли совпадение с партнёром с помощью гороскопов, раскладов таро или онлайн-тестов. Четверть опрошенных признались, что были счастливы в отношениях с партнёром, не прошедшим ни одну проверку на совместимость.Наиболее распространённым способом оценки совместимости стали гороскопы и натальные карты — к астрологии обращается каждый пятый россиянин (21%). При этом почти половина женщин (44%) рассматривают это скорее как развлечение, 38% — периодически сверяются с прогнозами, 7% полностью доверяют астрологии, а 11% не верят в неё вовсе. Среди мужчин скептицизм выражен заметно сильнее: 46% не доверяют астрологии вообще.Помимо гороскопов популярностью пользуются такие методы, как определение совпадения "языков любви" (10%), расчёт "матрицы судьбы" (10%) и расклады на таро (10%), а также нумерология (8%). Самыми недоверчивыми к подобным тестам являются респонденты в возрасте 35–44 лет: 42% из них заявили, что никогда не пытались проверить совместимость с партнёром при помощи тестов или эзотерических практик. Среди зумеров (18–24 года) аналогичный ответ дали 32%, а среди миллениалов в возрасте 25–34 года — 34%.Каждая вторая женщина (49%) хотя бы раз сомневалась в выборе партнёра из-за неблагоприятного гороскопа или расклада на таро. Наиболее отталкивающими знаками зодиака женщины назвали Скорпиона (31%), Деву (23%) и Льва (19%). Для мужчин наименее привлекательными оказались Стрельцы (18%), Близнецы (14%) и Скорпионы (13%).Даже совпадение по всем тестам не гарантирует счастья в отношениях: 38% участников опроса признались, что идеальный мэтч не выдержал испытания реальной жизнью. При этом четверть опрошенных отметили, что были счастливы с теми, кто провалил все тесты на совместимость.По мнению опрошенных, главным критерием для построения крепких отношений является совпадение жизненных целей и взглядов (23%). Также для респондентов важны чувство юмора и стиль общения (19%), сексуальная и бытовая совместимость (18%). Женщины чаще мужчин считают, что жизненные ценности необходимо обсуждать с партнёром уже на раннем этапе отношений — 61% против 47%.В онлайн-опросе приняли участие более 1 300 человек по всей России.

https://ria.ru/20250619/vk-2023915092.html

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