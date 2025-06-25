Депортированный из Венгрии украинский шпион внезапно попросился в Россию
Blikk: высланный из Венгрии украинский шпион Александров попросился в Россию
© AP Photo / Denes ErdosФлаг Венгрии в Будапеште
© AP Photo / Denes Erdos
Флаг Венгрии в Будапеште. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Гражданин Украины Сергей Александров, ранее высланный из Венгрии по обвинению в шпионаже в пользу Киева, попросил разрешения на выезд в Россию, сообщает венгерская газета Blikk со ссылкой на адвоката обвиняемого.
"После ареста ему пришлось уехать на Украину, хотя он (Александров — Прим. Ред) хотел попасть в Россию", — сказал адвокат Габор Сюч.
По его словам, судья, рассматривавший жалобу Александрова на депортацию, посчитал, что Александрова не следовало немедленно депортировать на Украину, а нужно было позволить ему добровольно выехать в Россию. Адвокат пояснил, что его подзащитный не хотел ехать в охваченную войной Украину, а желал воспользоваться российским паспортом, который у него был.
Согласно данным иммиграционной службы Венгрии, Александров указал Украину в качестве своей родины в ноябре прошлого года, когда подавал на вид на жительство. Он обозначил ее как безопасную третью страну на случай, если ему придется покинуть Венгрию, пишет Blikk.
"Однако, по словам адвоката, в заявлении нет места для указания другого, промежуточного гражданства", — поясняет издание.
СБУ 9 мая заявила, что впервые в истории Украины якобы разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая, как утверждается, вела шпионскую деятельность, задержаны 40-летний экс-военный и бывшая военнослужащая ВСУ, которая уволилась из подразделения в 2025 году. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ объявил о высылке двух украинских шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием в посольстве в Будапеште. После этого Украина заявила, что высылает двух венгерских дипломатов. Сотрудники венгерского антитеррористического центра также задержали в центре Будапеште бывшего сотрудника украинского посольства и в течение нескольких часов выдворили его из страны.
Позднее глава правящей фракции венгерского парламента "Фидес" Мате Кочиш заявил, что спецслужбы Венгрии выявили еще двух украинских шпионов, которые собирали сведения о венгерской армии и энергетической системе и пытались повлиять на венгерскую позицию в конфликте на Украине.
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