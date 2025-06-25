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Единственный в США завод по утилизации ядерных отходов может выйти из строя

Единственный в США завод по утилизации ядерных отходов может выйти из строя - РИА Новости, 25.06.2025

Единственный в США завод по утилизации ядерных отходов может выйти из строя

Единственное в США предприятие по утилизации военных ядерных отходов может выйти из строя, поскольку требует значительного ремонта изношенной инфраструктуры, а... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T02:12:00+03:00

2025-06-25T02:12:00+03:00

2025-06-25T02:12:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Единственное в США предприятие по утилизации военных ядерных отходов может выйти из строя, поскольку требует значительного ремонта изношенной инфраструктуры, а оценка расходов на его обслуживание не соответствует действительности, говорится в отчете контрольно-бюджетного управления страны, с которым ознакомилось РИА Новости. "Пилотный завод в Нью-Мексико является единственным в стране объектом по утилизации определенных видов ядерных отходов, связанных с обороной. Ожидается, что он проработает до 2080-х годов, но большей части важной инфраструктуры десятки лет, и она нуждается в ремонте или замене", - указано в заключении ведомства. Согласно документу, управление проводило аудит завода, за который отвечает министерство энергетики США, с января 2024 по июнь 2025 года. Фактические работы на предприятии, существующем с 1980-х годов вблизи города Карлсбад, осуществляет подрядчик. Компания получает различные грузы с мест военных активностей, включая зараженную почву и одежду. Подобные предметы, как уточняется, содержат плутоний и иные радиоактивные элементы, которые затем утилизируются и направляются на захоронение. При этом, как было установлено, у минэнерго нет точных данных и четких способов стимулировать и оценивать долгосрочное планирование деятельности подрядчика, что является ключевым для требуемых заводу масштабных ремонтных работ. "Большая часть инфраструктуры изношена, что увеличивает угрозу выхода из строя и влияет на миссию завода", - подчеркнули в управлении. Более того, как удалось выяснить в ходе проверки, от подрядчика в минэнерго поступают не соответствующие действительности данные о ежедневном обслуживании, реконструкции и замене инфраструктуры, включая информацию о расходах и о недостатках на объекте. Как оказалось, министерство энергетики США неоднократно выявляло проблемы с этими данными. Отсутствие актуальной информации, указали в управлении, мешает министерству планировать финансирование завода, которому "критически" требуется обслуживание с учетом, что он должен будет проработать на 50 лет дольше изначально запланированного срока.

https://ria.ru/20250610/pentagon-2021913765.html

https://ria.ru/20250620/zaes-2024080783.html

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