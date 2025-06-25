https://ria.ru/20250625/usloviya-2025361810.html

Путин поручил создать комфортные трудовые условия в культурных комплексах

Путин поручил создать комфортные трудовые условия в культурных комплексах - РИА Новости, 25.06.2025

Путин поручил создать комфортные трудовые условия в культурных комплексах

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ, руководителям регионов и министерству культуры РФ создать максимально благоприятные условия для работы РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T15:53:00+03:00

2025-06-25T15:53:00+03:00

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культура

россия

владимир путин

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НОВО-ОГАРЕВО, 25 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ, руководителям регионов и министерству культуры РФ создать максимально благоприятные условия для работы специалистов в новых культурно-образовательных и музейных комплексах в регионах России. "Сейчас обращаюсь к руководителям регионов и, конечно, к коллегам из правительства. Нужно создать максимально благоприятные условия для работы специалистов в этих учреждениях (новых культурных комплексах - ред.). Это и уровень заработной платы, это и обеспечение жильём и так далее", - сказал глава государства на совещании о ходе создания культурно-образовательных кластеров. Путин отметил, что "иначе будет очень трудно или практически невозможно сформировать дееспособные коллективы самого высокого уровня и класса". "Я думаю, что здесь всё это понятно, и прошу руководителей регионов обязательно вместе с коллегами из министерства культуры, вообще из правительства, взять это под особый контроль", - добавил глава государства.

https://ria.ru/20250625/putin-2025352479.html

https://ria.ru/20250625/trud-2025352306.html

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россия, владимир путин