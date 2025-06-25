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Путин поручил создать комфортные трудовые условия в культурных комплексах - РИА Новости, 25.06.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:53 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/usloviya-2025361810.html
Путин поручил создать комфортные трудовые условия в культурных комплексах
Путин поручил создать комфортные трудовые условия в культурных комплексах - РИА Новости, 25.06.2025
Путин поручил создать комфортные трудовые условия в культурных комплексах
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ, руководителям регионов и министерству культуры РФ создать максимально благоприятные условия для работы РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T15:53:00+03:00
2025-06-25T15:53:00+03:00
культура
россия
владимир путин
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НОВО-ОГАРЕВО, 25 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ, руководителям регионов и министерству культуры РФ создать максимально благоприятные условия для работы специалистов в новых культурно-образовательных и музейных комплексах в регионах России. "Сейчас обращаюсь к руководителям регионов и, конечно, к коллегам из правительства. Нужно создать максимально благоприятные условия для работы специалистов в этих учреждениях (новых культурных комплексах - ред.). Это и уровень заработной платы, это и обеспечение жильём и так далее", - сказал глава государства на совещании о ходе создания культурно-образовательных кластеров. Путин отметил, что "иначе будет очень трудно или практически невозможно сформировать дееспособные коллективы самого высокого уровня и класса". "Я думаю, что здесь всё это понятно, и прошу руководителей регионов обязательно вместе с коллегами из министерства культуры, вообще из правительства, взять это под особый контроль", - добавил глава государства.
https://ria.ru/20250625/putin-2025352479.html
https://ria.ru/20250625/trud-2025352306.html
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россия, владимир путин
Культура, Россия, Владимир Путин
Путин поручил создать комфортные трудовые условия в культурных комплексах

Путин поручил создать комфортные трудовые условия в новых культурных комплексах

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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НОВО-ОГАРЕВО, 25 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ, руководителям регионов и министерству культуры РФ создать максимально благоприятные условия для работы специалистов в новых культурно-образовательных и музейных комплексах в регионах России.
"Сейчас обращаюсь к руководителям регионов и, конечно, к коллегам из правительства. Нужно создать максимально благоприятные условия для работы специалистов в этих учреждениях (новых культурных комплексах - ред.). Это и уровень заработной платы, это и обеспечение жильём и так далее", - сказал глава государства на совещании о ходе создания культурно-образовательных кластеров.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Путин призвал создавать равные возможности для самореализации граждан
Вчера, 15:19
Путин отметил, что "иначе будет очень трудно или практически невозможно сформировать дееспособные коллективы самого высокого уровня и класса".
"Я думаю, что здесь всё это понятно, и прошу руководителей регионов обязательно вместе с коллегами из министерства культуры, вообще из правительства, взять это под особый контроль", - добавил глава государства.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Культурным центрам нужны люди, преданные своему делу, заявил Путин
Вчера, 15:19
 
КультураРоссияВладимир Путин
 
 
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