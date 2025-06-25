https://ria.ru/20250625/usloviya-2025361810.html
Путин поручил создать комфортные трудовые условия в культурных комплексах
Путин поручил создать комфортные трудовые условия в культурных комплексах - РИА Новости, 25.06.2025
Путин поручил создать комфортные трудовые условия в культурных комплексах
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ, руководителям регионов и министерству культуры РФ создать максимально благоприятные условия для работы РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T15:53:00+03:00
2025-06-25T15:53:00+03:00
2025-06-25T15:53:00+03:00
культура
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024933744_0:0:2695:1516_1920x0_80_0_0_ad67a01d42ee59fbb2762569b9f53627.jpg
НОВО-ОГАРЕВО, 25 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ, руководителям регионов и министерству культуры РФ создать максимально благоприятные условия для работы специалистов в новых культурно-образовательных и музейных комплексах в регионах России. "Сейчас обращаюсь к руководителям регионов и, конечно, к коллегам из правительства. Нужно создать максимально благоприятные условия для работы специалистов в этих учреждениях (новых культурных комплексах - ред.). Это и уровень заработной платы, это и обеспечение жильём и так далее", - сказал глава государства на совещании о ходе создания культурно-образовательных кластеров. Путин отметил, что "иначе будет очень трудно или практически невозможно сформировать дееспособные коллективы самого высокого уровня и класса". "Я думаю, что здесь всё это понятно, и прошу руководителей регионов обязательно вместе с коллегами из министерства культуры, вообще из правительства, взять это под особый контроль", - добавил глава государства.
https://ria.ru/20250625/putin-2025352479.html
https://ria.ru/20250625/trud-2025352306.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024933744_150:0:2591:1831_1920x0_80_0_0_9b5b37a4f4f8a8c0b34bf39a85d96683.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Культура, Россия, Владимир Путин
Путин поручил создать комфортные трудовые условия в культурных комплексах
Путин поручил создать комфортные трудовые условия в новых культурных комплексах
НОВО-ОГАРЕВО, 25 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ, руководителям регионов и министерству культуры РФ создать максимально благоприятные условия для работы специалистов в новых культурно-образовательных и музейных комплексах в регионах России.
"Сейчас обращаюсь к руководителям регионов и, конечно, к коллегам из правительства. Нужно создать максимально благоприятные условия для работы специалистов в этих учреждениях (новых культурных комплексах - ред.). Это и уровень заработной платы, это и обеспечение жильём и так далее", - сказал глава государства на совещании о ходе создания культурно-образовательных кластеров.
Путин
отметил, что "иначе будет очень трудно или практически невозможно сформировать дееспособные коллективы самого высокого уровня и класса".
"Я думаю, что здесь всё это понятно, и прошу руководителей регионов обязательно вместе с коллегами из министерства культуры, вообще из правительства, взять это под особый контроль", - добавил глава государства.