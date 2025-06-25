Рейтинг@Mail.ru
Ушаков надеется на продолжение контактов с США по устранению раздражителей - РИА Новости, 25.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:47 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/ushakov-2025371584.html
Ушаков надеется на продолжение контактов с США по устранению раздражителей
Ушаков надеется на продолжение контактов с США по устранению раздражителей - РИА Новости, 25.06.2025
Ушаков надеется на продолжение контактов с США по устранению раздражителей
МИД РФ и Госдепартамент США, вероятно, договорятся о продолжении консультаций по устранению раздражителей в двусторонних отношениях, заявил помощник президента... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T16:47:00+03:00
2025-06-25T16:47:00+03:00
россия
сша
юрий ушаков
государственный департамент сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93270/54/932705451_0:156:1461:978_1920x0_80_0_0_4cdc713d06b9a9171fcf81dae927d9b5.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. МИД РФ и Госдепартамент США, вероятно, договорятся о продолжении консультаций по устранению раздражителей в двусторонних отношениях, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Это консультации между представителями Госдепартамента и МИДа. Два раунда прошло, третий раунд планировался... он по определенным причинам, связанным с желанием американской стороны, был отложен. Сейчас договорятся, наверное, о продолжении консультаций", - сказал Ушаков на брифинге для журналистов, комментируя диалог РФ и США по "взаимным раздражителям".
https://ria.ru/20250425/ssha-2013484034.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93270/54/932705451_0:19:1461:1115_1920x0_80_0_0_4c9917a36e8be9459a26c8e342dbd791.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, юрий ушаков, государственный департамент сша
Россия, США, Юрий Ушаков, Государственный департамент США
Ушаков надеется на продолжение контактов с США по устранению раздражителей

Ушаков: Россия и США могут договориться о продолжении контактов по раздражителям

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. МИД РФ и Госдепартамент США, вероятно, договорятся о продолжении консультаций по устранению раздражителей в двусторонних отношениях, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«
"Это консультации между представителями Госдепартамента и МИДа. Два раунда прошло, третий раунд планировался... он по определенным причинам, связанным с желанием американской стороны, был отложен. Сейчас договорятся, наверное, о продолжении консультаций", - сказал Ушаков на брифинге для журналистов, комментируя диалог РФ и США по "взаимным раздражителям".
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Ушаков заявил о продолжении продуктивного диалога России и США
25 апреля, 17:56
 
РоссияСШАЮрий УшаковГосударственный департамент США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала