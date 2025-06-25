https://ria.ru/20250625/ushakov-2025371584.html
Ушаков надеется на продолжение контактов с США по устранению раздражителей
Ушаков надеется на продолжение контактов с США по устранению раздражителей - РИА Новости, 25.06.2025
Ушаков надеется на продолжение контактов с США по устранению раздражителей
МИД РФ и Госдепартамент США, вероятно, договорятся о продолжении консультаций по устранению раздражителей в двусторонних отношениях, заявил помощник президента... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T16:47:00+03:00
2025-06-25T16:47:00+03:00
2025-06-25T16:47:00+03:00
россия
сша
юрий ушаков
государственный департамент сша
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. МИД РФ и Госдепартамент США, вероятно, договорятся о продолжении консультаций по устранению раздражителей в двусторонних отношениях, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Это консультации между представителями Госдепартамента и МИДа. Два раунда прошло, третий раунд планировался... он по определенным причинам, связанным с желанием американской стороны, был отложен. Сейчас договорятся, наверное, о продолжении консультаций", - сказал Ушаков на брифинге для журналистов, комментируя диалог РФ и США по "взаимным раздражителям".
https://ria.ru/20250425/ssha-2013484034.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, юрий ушаков, государственный департамент сша
Россия, США, Юрий Ушаков, Государственный департамент США
Ушаков надеется на продолжение контактов с США по устранению раздражителей
Ушаков: Россия и США могут договориться о продолжении контактов по раздражителям