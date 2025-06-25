https://ria.ru/20250625/ushakov-2025369489.html
Ушаков ответил на вопрос о работе дипмиссий России и США
Ушаков ответил на вопрос о работе дипмиссий России и США - РИА Новости, 25.06.2025
Ушаков ответил на вопрос о работе дипмиссий России и США
Помощник президента РФ Юрий Ушаков выразил надежду, что процесс консультаций по нормализации работы дипмиссий РФ и США будет продолжен. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T16:36:00+03:00
2025-06-25T16:36:00+03:00
2025-06-25T16:36:00+03:00
россия
сша
юрий ушаков
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков выразил надежду, что процесс консультаций по нормализации работы дипмиссий РФ и США будет продолжен. "Надеюсь, что процесс будет продолжен", - сказал Ушаков на брифинге, комментируя вопрос консультаций РФ и США по взаимным раздражителям, в частности о работе дипмиссий в двух странах.
https://ria.ru/20250623/mid-2024971297.html
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россия, сша, юрий ушаков
Ушаков ответил на вопрос о работе дипмиссий России и США
Ушаков надеется, что консультации по работе дипмиссий РФ и США будут продолжены