https://ria.ru/20250625/ushakov-2025369489.html

Ушаков ответил на вопрос о работе дипмиссий России и США

Ушаков ответил на вопрос о работе дипмиссий России и США - РИА Новости, 25.06.2025

Ушаков ответил на вопрос о работе дипмиссий России и США

Помощник президента РФ Юрий Ушаков выразил надежду, что процесс консультаций по нормализации работы дипмиссий РФ и США будет продолжен. РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T16:36:00+03:00

2025-06-25T16:36:00+03:00

2025-06-25T16:36:00+03:00

россия

сша

юрий ушаков

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков выразил надежду, что процесс консультаций по нормализации работы дипмиссий РФ и США будет продолжен. "Надеюсь, что процесс будет продолжен", - сказал Ушаков на брифинге, комментируя вопрос консультаций РФ и США по взаимным раздражителям, в частности о работе дипмиссий в двух странах.

https://ria.ru/20250623/mid-2024971297.html

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россия, сша, юрий ушаков