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Ушаков ответил на вопрос о работе дипмиссий России и США - РИА Новости, 25.06.2025
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16:36 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/ushakov-2025369489.html
Ушаков ответил на вопрос о работе дипмиссий России и США
Ушаков ответил на вопрос о работе дипмиссий России и США - РИА Новости, 25.06.2025
Ушаков ответил на вопрос о работе дипмиссий России и США
Помощник президента РФ Юрий Ушаков выразил надежду, что процесс консультаций по нормализации работы дипмиссий РФ и США будет продолжен. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T16:36:00+03:00
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россия
сша
юрий ушаков
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков выразил надежду, что процесс консультаций по нормализации работы дипмиссий РФ и США будет продолжен. "Надеюсь, что процесс будет продолжен", - сказал Ушаков на брифинге, комментируя вопрос консультаций РФ и США по взаимным раздражителям, в частности о работе дипмиссий в двух странах.
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россия, сша, юрий ушаков
Россия, США, Юрий Ушаков
Ушаков ответил на вопрос о работе дипмиссий России и США

Ушаков надеется, что консультации по работе дипмиссий РФ и США будут продолжены

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЮрий Ушаков
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков выразил надежду, что процесс консультаций по нормализации работы дипмиссий РФ и США будет продолжен.
"Надеюсь, что процесс будет продолжен", - сказал Ушаков на брифинге, комментируя вопрос консультаций РФ и США по взаимным раздражителям, в частности о работе дипмиссий в двух странах.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Захарова рассказала о работе дипмиссий в зоне конфликта Ирана и Израиля
23 июня, 22:45
 
РоссияСШАЮрий Ушаков
 
 
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