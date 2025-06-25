https://ria.ru/20250625/ushakov-2025368683.html
Ушаков назвал странным, если бы Лукашенко не рассказал о диалоге с Келлогом
Ушаков назвал странным, если бы Лукашенко не рассказал о диалоге с Келлогом - РИА Новости, 25.06.2025
Ушаков назвал странным, если бы Лукашенко не рассказал о диалоге с Келлогом
Было бы странно, если бы президент Белоруссии Александр Лукашенко в разговоре со своим другом, российским коллегой Владимиром Путиным не упомянул о состоявшихся РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T16:31:00+03:00
2025-06-25T16:31:00+03:00
2025-06-25T16:31:00+03:00
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Было бы странно, если бы президент Белоруссии Александр Лукашенко в разговоре со своим другом, российским коллегой Владимиром Путиным не упомянул о состоявшихся контактах со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом, отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин и Лукашенко во вторник провели телефонный разговор. Лидеры обсудили в том числе международную и региональную проблематику, сообщали в Кремле. "Я могу сказать, что Келлог приезжал в Минск, вы знаете, и с ним лично встречался президент Белоруссии. И, наверное, было бы странно, если бы в ходе телефонного разговора после контактов с Келлогом президент Белоруссии не упомянул об этом своему другу и коллеге - российскому президенту", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на вопрос о том, обсуждалось ли в разговоре президентов РФ и Белоруссии возобновление контактов Белоруссии с США и приезд Келлога в Минск. Лукашенко встретился с Келлогом в Минске 21 июня. Пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Лукашенко и Келлог обсудили международную проблематику, ситуацию в мире, региональную тематику и белорусско-американские отношения.
https://ria.ru/20250624/putin-2025208268.html
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белоруссия, сша, кит келлог, александр лукашенко, владимир путин, юрий ушаков
Белоруссия, США, Кит Келлог, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Юрий Ушаков
Ушаков назвал странным, если бы Лукашенко не рассказал о диалоге с Келлогом
Ушаков: было бы странно, если бы Лукашенко не упомянул о контактах с Келлогом