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Перемирие Ирана и Израиля можно только приветствовать, заявил Ушаков
Перемирие Ирана и Израиля можно только приветствовать, заявил Ушаков - РИА Новости, 25.06.2025
Перемирие Ирана и Израиля можно только приветствовать, заявил Ушаков
Перемирие в конфликте Израиля и Ирана можно только приветствовать, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T16:25:00+03:00
2025-06-25T16:25:00+03:00
2025-06-25T16:28:00+03:00
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Перемирие в конфликте Израиля и Ирана можно только приветствовать, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Сейчас главное, что стороны достигли перемирия. Можно только приветствовать, потому что, по крайней мере, на какое-то время прекращен виток ответных ударов. Каждый удар получается ответным, и ситуация сама по себе эскалирует", - сказал Ушаков. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атакам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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в мире, иран, израиль, юрий ушаков, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, Юрий Ушаков, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Перемирие Ирана и Израиля можно только приветствовать, заявил Ушаков
Ушаков: перемирие в конфликте Израиля и Ирана можно только приветствовать