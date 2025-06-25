https://ria.ru/20250625/ushakov-2025367335.html
Россия надеется на продолжительное перемирие Израиля и Ирана, заявил Ушаков
Россия надеется на продолжительное перемирие Израиля и Ирана, заявил Ушаков - РИА Новости, 25.06.2025
Россия надеется на продолжительное перемирие Израиля и Ирана, заявил Ушаков
Россия надеется, что перемирие между Израилем и Ираном будет продолжаться долго и не произойдет нового обострения, сообщил журналистам помощник президента РФ... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T16:24:00+03:00
2025-06-25T16:24:00+03:00
2025-06-25T16:24:00+03:00
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Россия надеется, что перемирие между Израилем и Ираном будет продолжаться долго и не произойдет нового обострения, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Сейчас удалось это (конфликт – прим.) приостановить, и мы надеемся, что это будет продолжаться долго, не приведет к очередному обострению ситуации", - сказал Ушаков. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атакам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, израиль, сша, юрий ушаков, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, россия
В мире, Иран, Израиль, США, Юрий Ушаков, Дональд Трамп, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Россия
Россия надеется на продолжительное перемирие Израиля и Ирана, заявил Ушаков
Ушаков: Россия надеется, что перемирие Израиля и Ирана будет продолжаться долго