https://ria.ru/20250625/upominanie-2025345365.html

Итоговое коммюнике саммита НАТО не содержит упоминаний о членстве Украины

Итоговое коммюнике саммита НАТО не содержит упоминаний о членстве Украины - РИА Новости, 25.06.2025

Итоговое коммюнике саммита НАТО не содержит упоминаний о членстве Украины

Коммюнике по итогам саммита НАТО не содержит упоминания о перспективах вступления Украины в альянс, следует из текста, опубликованного газетой Telegraph. РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T14:57:00+03:00

2025-06-25T14:57:00+03:00

2025-06-25T14:57:00+03:00

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Коммюнике по итогам саммита НАТО не содержит упоминания о перспективах вступления Украины в альянс, следует из текста, опубликованного газетой Telegraph. Ранее газета Times сообщала, что заявление по итогам предстоящего саммита НАТО будет содержать антироссийские формулировки, но в нем не будет слов о "необратимости" пути Киева к членству. Согласно опубликованному тексту, Украина упоминается только в контексте предоставления ей дальнейшей поддержки. В Гааге 25 июня проходит основное заседание саммита НАТО, где будут приняты конкретные решения, в частности, по наращиванию оборонных расходов и развитию оборонной промышленности.

https://ria.ru/20250625/ukraina-2025236620.html

https://ria.ru/20250625/nato-2025268107.html

киев

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в мире, киев, нато, украина, гаага