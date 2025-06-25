https://ria.ru/20250625/upominanie-2025345365.html
Итоговое коммюнике саммита НАТО не содержит упоминаний о членстве Украины
Итоговое коммюнике саммита НАТО не содержит упоминаний о членстве Украины - РИА Новости, 25.06.2025
Итоговое коммюнике саммита НАТО не содержит упоминаний о членстве Украины
Коммюнике по итогам саммита НАТО не содержит упоминания о перспективах вступления Украины в альянс, следует из текста, опубликованного газетой Telegraph. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T14:57:00+03:00
2025-06-25T14:57:00+03:00
2025-06-25T14:57:00+03:00
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Коммюнике по итогам саммита НАТО не содержит упоминания о перспективах вступления Украины в альянс, следует из текста, опубликованного газетой Telegraph. Ранее газета Times сообщала, что заявление по итогам предстоящего саммита НАТО будет содержать антироссийские формулировки, но в нем не будет слов о "необратимости" пути Киева к членству. Согласно опубликованному тексту, Украина упоминается только в контексте предоставления ей дальнейшей поддержки. В Гааге 25 июня проходит основное заседание саммита НАТО, где будут приняты конкретные решения, в частности, по наращиванию оборонных расходов и развитию оборонной промышленности.
https://ria.ru/20250625/ukraina-2025236620.html
https://ria.ru/20250625/nato-2025268107.html
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в мире, киев, нато, украина, гаага
В мире, Киев, НАТО, Украина, Гаага
Итоговое коммюнике саммита НАТО не содержит упоминаний о членстве Украины
Telegraph: коммюнике саммита НАТО не содержит упоминаний о членстве Украины