Конфликт на Украине не решить военным путем, заявил Мерц
Канцлер ФРГ Мерц исключил решение конфликта на Украине военным путем
© Getty Images / /Kay NietfeldКанцлер Германии Фридрих Мерц на саммите НАТО
© Getty Images / /Kay Nietfeld
Канцлер Германии Фридрих Мерц на саммите НАТО
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БЕРЛИН, 25 июн - РИА Новости. Украинский конфликт не решить военным путём и поскольку Европейский союз почти исчерпал все возможности давления на РФ, это должны сделать США, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе пресс-конференции после саммита НАТО в Гааге.
"У меня была возможность на полях этой встречи ещё раз лично поговорить с президентом (США Дональдом, ред.) Трампом. Я ещё раз выразил ему нашу настоятельное пожелание — с учётом ситуации на Украине — чтобы и с американской стороны были введены дополнительные санкции против России. Военного решения этого конфликта не будет", - сказал Мерц. Его речь транслировалась телеканалом Phoenix.
Он напомнил, что в четверг Европейский союз примет 18-й пакет санкций против РФ, чего, по словам Мерца, "недостаточно".
"Я также ещё раз изложил ему свою точку зрения: с теми возможностями, которыми располагает Европейский союз, мы объективно практически исчерпали всё, что могли сделать", - добавил он.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".