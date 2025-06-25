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Конфликт на Украине не решить военным путем, заявил Мерц - РИА Новости, 25.06.2025
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17:31 25.06.2025 (обновлено: 18:44 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/ukraina-2025392061.html
Конфликт на Украине не решить военным путем, заявил Мерц
Конфликт на Украине не решить военным путем, заявил Мерц - РИА Новости, 25.06.2025
Конфликт на Украине не решить военным путем, заявил Мерц
Украинский конфликт не решить военным путём и поскольку Европейский союз почти исчерпал все возможности давления на РФ, это должны сделать США, заявил канцлер... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T17:31:00+03:00
2025-06-25T18:44:00+03:00
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БЕРЛИН, 25 июн - РИА Новости. Украинский конфликт не решить военным путём и поскольку Европейский союз почти исчерпал все возможности давления на РФ, это должны сделать США, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе пресс-конференции после саммита НАТО в Гааге. "У меня была возможность на полях этой встречи ещё раз лично поговорить с президентом (США Дональдом, ред.) Трампом. Я ещё раз выразил ему нашу настоятельное пожелание — с учётом ситуации на Украине — чтобы и с американской стороны были введены дополнительные санкции против России. Военного решения этого конфликта не будет", - сказал Мерц. Его речь транслировалась телеканалом Phoenix. Он напомнил, что в четверг Европейский союз примет 18-й пакет санкций против РФ, чего, по словам Мерца, "недостаточно". "Я также ещё раз изложил ему свою точку зрения: с теми возможностями, которыми располагает Европейский союз, мы объективно практически исчерпали всё, что могли сделать", - добавил он. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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в мире, сша, украина, фридрих мерц, нато
В мире, США, Украина, Фридрих Мерц, НАТО
Конфликт на Украине не решить военным путем, заявил Мерц

Канцлер ФРГ Мерц исключил решение конфликта на Украине военным путем

© Getty Images / /Kay NietfeldКанцлер Германии Фридрих Мерц на саммите НАТО
Канцлер Германии Фридрих Мерц на саммите НАТО - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© Getty Images / /Kay Nietfeld
Канцлер Германии Фридрих Мерц на саммите НАТО
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БЕРЛИН, 25 июн - РИА Новости. Украинский конфликт не решить военным путём и поскольку Европейский союз почти исчерпал все возможности давления на РФ, это должны сделать США, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе пресс-конференции после саммита НАТО в Гааге.
"У меня была возможность на полях этой встречи ещё раз лично поговорить с президентом (США Дональдом, ред.) Трампом. Я ещё раз выразил ему нашу настоятельное пожелание — с учётом ситуации на Украине — чтобы и с американской стороны были введены дополнительные санкции против России. Военного решения этого конфликта не будет", - сказал Мерц. Его речь транслировалась телеканалом Phoenix.
Он напомнил, что в четверг Европейский союз примет 18-й пакет санкций против РФ, чего, по словам Мерца, "недостаточно".
"Я также ещё раз изложил ему свою точку зрения: с теми возможностями, которыми располагает Европейский союз, мы объективно практически исчерпали всё, что могли сделать", - добавил он.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
В Европарламенте оценили важность конфликта на Украине для Трампа
24 июня, 18:34
 
В миреСШАУкраинаФридрих МерцНАТО
 
 
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