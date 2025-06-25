В семи украинских областях объявили воздушную тревогу
В Харьковской, Сумской и еще 5 областях Украины объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПриложение "Air Alert", которое оповещает о начале и конце воздушных атак, на экране смартфона жителя Киева
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Приложение "Air Alert", которое оповещает о начале и конце воздушных атак, на экране смартфона жителя Киева. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в среду в Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
В 12.28 (совпадает с мск) сигнал воздушной тревоги прозвучал в Харьковской и Днепропетровской областях. Следом ее объявили в Сумской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской и Николаевской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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