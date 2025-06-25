https://ria.ru/20250625/ukraina-2025310287.html

В семи украинских областях объявили воздушную тревогу

В семи украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.06.2025

В семи украинских областях объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в среду в Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской и Николаевской областях Украины,... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T12:53:00+03:00

2025-06-25T12:53:00+03:00

2025-06-25T12:53:00+03:00

николаевская область

россия

украина

дмитрий песков

вооруженные силы украины

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003346433_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_994a5fa1ddcbf5d97416cec9ac93955d.jpg

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в среду в Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В 12.28 (совпадает с мск) сигнал воздушной тревоги прозвучал в Харьковской и Днепропетровской областях. Следом ее объявили в Сумской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской и Николаевской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

николаевская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

николаевская область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире