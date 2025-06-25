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В семи украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.06.2025
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12:53 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/ukraina-2025310287.html
В семи украинских областях объявили воздушную тревогу
В семи украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.06.2025
В семи украинских областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в среду в Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской и Николаевской областях Украины,... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T12:53:00+03:00
2025-06-25T12:53:00+03:00
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дмитрий песков
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в среду в Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В 12.28 (совпадает с мск) сигнал воздушной тревоги прозвучал в Харьковской и Днепропетровской областях. Следом ее объявили в Сумской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской и Николаевской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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николаевская область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Николаевская область, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
В семи украинских областях объявили воздушную тревогу

В Харьковской, Сумской и еще 5 областях Украины объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПриложение "Air Alert", которое оповещает о начале и конце воздушных атак, на экране смартфона жителя Киева
Приложение Air Alert, которое оповещает о начале и конце воздушных атак, на экране смартфона жителя Киева - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Приложение "Air Alert", которое оповещает о начале и конце воздушных атак, на экране смартфона жителя Киева. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в среду в Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
В 12.28 (совпадает с мск) сигнал воздушной тревоги прозвучал в Харьковской и Днепропетровской областях. Следом ее объявили в Сумской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской и Николаевской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Николаевская областьРоссияУкраинаДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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