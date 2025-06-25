Рейтинг@Mail.ru
Медведев назвал вступление Украины в ЕС опасным для России - РИА Новости, 25.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:41 25.06.2025 (обновлено: 12:54 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/ukraina-2025306963.html
Медведев назвал вступление Украины в ЕС опасным для России
Медведев назвал вступление Украины в ЕС опасным для России - РИА Новости, 25.06.2025
Медведев назвал вступление Украины в ЕС опасным для России
Возможное вступление Украины в ЕС, который стал вражеским объединением для России, представляет опасность для Москвы, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T12:41:00+03:00
2025-06-25T12:54:00+03:00
украина
россия
евросоюз
дмитрий медведев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969140292_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d8f5964c8e6b426411fd98249324da05.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Возможное вступление Украины в ЕС, который стал вражеским объединением для России, представляет опасность для Москвы, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Медведев опубликовал в своем Telegram-канале материал, в котором изложил причины, по которым Украина не должна стать членом ЕС. В частности, зампред совбеза РФ назвал Брюссель сегодня настоящим врагом России."Так называемая Украина в ЕС – опасность для нашей страны", - написал Медведев."Купирование этой опасности может быть двояким: а) либо сам ЕС должен осознать, что киевское квазигосударство ему в принципе не нужно; б) либо, что безусловно предпочтительнее, если в ЕС просто некому будет вступать…", - добавил зампред совбеза РФ.
https://ria.ru/20250625/blok-2025307779.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969140292_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_df1a08ee798aca05166691c900c8b459.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, евросоюз, дмитрий медведев
Украина, Россия, Евросоюз, Дмитрий Медведев
Медведев назвал вступление Украины в ЕС опасным для России

Медведев: вступление Украины в ЕС представляет опасность для России

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и ЕС
Флаги Украины и ЕС - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Возможное вступление Украины в ЕС, который стал вражеским объединением для России, представляет опасность для Москвы, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Медведев опубликовал в своем Telegram-канале материал, в котором изложил причины, по которым Украина не должна стать членом ЕС. В частности, зампред совбеза РФ назвал Брюссель сегодня настоящим врагом России.
"Так называемая Украина в ЕС – опасность для нашей страны", - написал Медведев.
"Купирование этой опасности может быть двояким: а) либо сам ЕС должен осознать, что киевское квазигосударство ему в принципе не нужно; б) либо, что безусловно предпочтительнее, если в ЕС просто некому будет вступать…", - добавил зампред совбеза РФ.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
ЕС медленно превращается в самодостаточный военный блок, заявил Медведев
12:44
 
УкраинаРоссияЕвросоюзДмитрий Медведев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала