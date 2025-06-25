https://ria.ru/20250625/ukraina-2025306963.html

Медведев назвал вступление Украины в ЕС опасным для России

Медведев назвал вступление Украины в ЕС опасным для России - РИА Новости, 25.06.2025

Медведев назвал вступление Украины в ЕС опасным для России

Возможное вступление Украины в ЕС, который стал вражеским объединением для России, представляет опасность для Москвы, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T12:41:00+03:00

2025-06-25T12:41:00+03:00

2025-06-25T12:54:00+03:00

украина

россия

евросоюз

дмитрий медведев

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Возможное вступление Украины в ЕС, который стал вражеским объединением для России, представляет опасность для Москвы, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Медведев опубликовал в своем Telegram-канале материал, в котором изложил причины, по которым Украина не должна стать членом ЕС. В частности, зампред совбеза РФ назвал Брюссель сегодня настоящим врагом России."Так называемая Украина в ЕС – опасность для нашей страны", - написал Медведев."Купирование этой опасности может быть двояким: а) либо сам ЕС должен осознать, что киевское квазигосударство ему в принципе не нужно; б) либо, что безусловно предпочтительнее, если в ЕС просто некому будет вступать…", - добавил зампред совбеза РФ.

https://ria.ru/20250625/blok-2025307779.html

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украина, россия, евросоюз, дмитрий медведев