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На Украине задержали педофила из США
На Украине задержали педофила из США - РИА Новости, 25.06.2025
На Украине задержали педофила из США
Гражданин США, находившийся более 30 лет в розыске за преступления против детей, задержан в Киевской области, сообщили в офисе генпрокурора Украины. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T10:41:00+03:00
2025-06-25T10:41:00+03:00
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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Гражданин США, находившийся более 30 лет в розыске за преступления против детей, задержан в Киевской области, сообщили в офисе генпрокурора Украины. "На Украине задержан гражданин США, который более 30 лет скрывался от правосудия за сексуальные преступления против детей… Согласно материалам американских правоохранительных органов, задержанный, работая директором детского сада в округе Пима, штат Аризона, в течение 1984-1991 годов совершил ряд сексуальных преступлений в отношении четырех детей в возрасте от 4 до 9 лет", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора. По информации ведомства, 66-летний подозреваемый находился в международном розыске с 1992 года. Его задержали в Киевской области, где он жил под вымышленным именем. "Сейчас прокуроры готовят ходатайство в суд о применении временного ареста с целью дальнейшего решения вопроса о его экстрадиции.", - добавили в офисе генпрокурора.
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в мире, сша, киевская область, украина
В мире, США, Киевская область, Украина
На Украине задержали педофила из США
В Киевской области задержали гражданина США за преступления против детей