Уиткофф высказался о возможной деэскалации украинского конфликта
Уиткофф: возможно, деэскалация между Израилем и ИРИ сподвигнет к миру на Украине
© AP Photo / Evelyn HocksteinСпецпосланник президента США Стив Уиткофф
© AP Photo / Evelyn Hockstein
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду, что деэскалация между Израилем и Ираном вдохновит и участников украинского конфликта на заключение мира.
"Я думаю, что это воодушевляет весь мир. И я думаю, когда вы видите надежду, которая сейчас исходит из того, что произошло здесь, я думаю, что это может тяготеть и к России с Украиной. Это то, на что мы надеемся, мы надеемся, что люди посмотрят на то, что произошло в Иране, и скажут: "Знаете что, мы тоже хотим быть частью такого мирного процесса"", - заявил Уиткофф телеканалу CNBC.
Москва отдает предпочтение дипломатическим методам в контексте урегулирования ситуации вокруг Украины, но необходимо устранение первопричин украинского кризиса, заявил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".