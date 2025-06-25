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США не позволят Ирану обогащать уран в рамках сделки, заявил Уиткофф - РИА Новости, 25.06.2025
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02:37 25.06.2025 (обновлено: 02:51 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/uitkoff-2025233903.html
США не позволят Ирану обогащать уран в рамках сделки, заявил Уиткофф
США не позволят Ирану обогащать уран в рамках сделки, заявил Уиткофф - РИА Новости, 25.06.2025
США не позволят Ирану обогащать уран в рамках сделки, заявил Уиткофф
США не позволят Ирану заниматься обогащением урана в рамках будущего соглашения по ядерной программе Тегерана, заявил спецпосланник американского президента по... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T02:37:00+03:00
2025-06-25T02:51:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. США не позволят Ирану заниматься обогащением урана в рамках будущего соглашения по ядерной программе Тегерана, заявил спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф в интервью телеканалу Fox News. "Нет", — ответил он не вопрос, позволит ли Вашингтон Тегерану обогащать уран в рамках будущего соглашения. Уиткофф добавил, что в обсуждения с иранской стороной уже вовлечено МАГАТЭ.Другие заявления спецпосланника Трампа: Обострение на Ближнем Востоке
https://ria.ru/20250624/iran-2025211668.html
https://ria.ru/20250625/pushkov-2025234178.html
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в мире, сша, иран, стив уиткофф, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, дональд трамп
В мире, США, Иран, Стив Уиткофф, МАГАТЭ, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Дональд Трамп
США не позволят Ирану обогащать уран в рамках сделки, заявил Уиткофф

Уиткофф: США не позволят Ирану обогащать уран в рамках сделки

© Evelyn HocksteinСтив Уиткофф
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© Evelyn Hockstein
Стив Уиткофф. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. США не позволят Ирану заниматься обогащением урана в рамках будущего соглашения по ядерной программе Тегерана, заявил спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф в интервью телеканалу Fox News.
«
"Нет", — ответил он не вопрос, позволит ли Вашингтон Тегерану обогащать уран в рамках будущего соглашения.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Нетаньяху заявил о демонтаже ядерного проекта Ирана
Вчера, 21:58
Уиткофф добавил, что в обсуждения с иранской стороной уже вовлечено МАГАТЭ.
Другие заявления спецпосланника Трампа:
  • США сумеют достичь всеобъемлющего мирного соглашения с Ираном;
  • Трамп точно понимал, когда нужно было провести атаку на Иран;
  • целью атаки было лишить Тегеран возможности обогащать уран;
  • американские ВВС сбросили на ядерный объект в иранском Фордо 12 противобункерных бомб;
  • у Белого дома нет никакого сомнения в том, что объект в Фордо уничтожен.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Пушков объяснил, зачем нужна утечка о неэффективности ударов США в Иране
02:44

Обострение на Ближнем Востоке

  • США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем иранским ядерным объектам — в Натанзе, Фордо и Исфахане.
  • Это произошло спустя более чем неделю после обострения конфликта между Тель-Авивом и Тегераном: в ночь на 13 июня ЦАХАЛ инициировала широкомасштабную операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной ядерной программы.
  • При атаках погибли высокопоставленные иранские военные и ученые-ядерщики. Исламская республика начала ответную операцию, атаковав военные цели противника.
  • Вечером 23 июня Иран нанес удары по американской базе Аль-Удейд в Катаре в ответ на американские удары по исламской республике. За несколько часов до атак Тегеран предупредил о них Вашингтон через дипломатические каналы.
  • Во вторник Дональд Трамп заявил, что Тегеран и Тель-Авив договорились о заключении перемирия. По истечении 24 часов оно должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
БРИКС - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Страны БРИКС выступили за создание свободной от ЯО зоны на Ближнем Востоке
01:09
 
В миреСШАИранСтив УиткоффМАГАТЭВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеДональд Трамп
 
 
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