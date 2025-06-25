США не позволят Ирану обогащать уран в рамках сделки, заявил Уиткофф
Уиткофф: США не позволят Ирану обогащать уран в рамках сделки
© Evelyn HocksteinСтив Уиткофф
© Evelyn Hockstein
Стив Уиткофф. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. США не позволят Ирану заниматься обогащением урана в рамках будущего соглашения по ядерной программе Тегерана, заявил спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф в интервью телеканалу Fox News.
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"Нет", — ответил он не вопрос, позволит ли Вашингтон Тегерану обогащать уран в рамках будущего соглашения.
Другие заявления спецпосланника Трампа:
- США сумеют достичь всеобъемлющего мирного соглашения с Ираном;
- Трамп точно понимал, когда нужно было провести атаку на Иран;
- целью атаки было лишить Тегеран возможности обогащать уран;
- американские ВВС сбросили на ядерный объект в иранском Фордо 12 противобункерных бомб;
- у Белого дома нет никакого сомнения в том, что объект в Фордо уничтожен.
Обострение на Ближнем Востоке
- США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем иранским ядерным объектам — в Натанзе, Фордо и Исфахане.
- Это произошло спустя более чем неделю после обострения конфликта между Тель-Авивом и Тегераном: в ночь на 13 июня ЦАХАЛ инициировала широкомасштабную операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной ядерной программы.
- При атаках погибли высокопоставленные иранские военные и ученые-ядерщики. Исламская республика начала ответную операцию, атаковав военные цели противника.
- Вечером 23 июня Иран нанес удары по американской базе Аль-Удейд в Катаре в ответ на американские удары по исламской республике. За несколько часов до атак Тегеран предупредил о них Вашингтон через дипломатические каналы.
- Во вторник Дональд Трамп заявил, что Тегеран и Тель-Авив договорились о заключении перемирия. По истечении 24 часов оно должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".