https://ria.ru/20250625/uitkoff-2025233903.html

США не позволят Ирану обогащать уран в рамках сделки, заявил Уиткофф

США не позволят Ирану обогащать уран в рамках сделки, заявил Уиткофф - РИА Новости, 25.06.2025

США не позволят Ирану обогащать уран в рамках сделки, заявил Уиткофф

США не позволят Ирану заниматься обогащением урана в рамках будущего соглашения по ядерной программе Тегерана, заявил спецпосланник американского президента по... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T02:37:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. США не позволят Ирану заниматься обогащением урана в рамках будущего соглашения по ядерной программе Тегерана, заявил спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф в интервью телеканалу Fox News. "Нет", — ответил он не вопрос, позволит ли Вашингтон Тегерану обогащать уран в рамках будущего соглашения. Уиткофф добавил, что в обсуждения с иранской стороной уже вовлечено МАГАТЭ.Другие заявления спецпосланника Трампа: Обострение на Ближнем Востоке

https://ria.ru/20250624/iran-2025211668.html

https://ria.ru/20250625/pushkov-2025234178.html

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в мире, сша, иран, стив уиткофф, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, дональд трамп