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Расширение НАТО остается прямой угрозой России, заявил Медведев - РИА Новости, 25.06.2025
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12:59 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/ugroza-2025311502.html
Расширение НАТО остается прямой угрозой России, заявил Медведев
Расширение НАТО остается прямой угрозой России, заявил Медведев - РИА Новости, 25.06.2025
Расширение НАТО остается прямой угрозой России, заявил Медведев
Расширение НАТО к границам РФ было и остаётся прямой угрозой национальной безопасности России, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T12:59:00+03:00
2025-06-25T12:59:00+03:00
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Расширение НАТО к границам РФ было и остаётся прямой угрозой национальной безопасности России, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале. Медведев написал, что 15-20 лет назад никто не возражал против планов Украины вступить в ЕС, но сегодня Союз стал политизированной глобалистской и яро русофобской организацией. "Тем более что шансов вступить в ЕС у него было почти ноль. Нашей принципиальной позицией было не допустить вступления Украины в НАТО. Его расширение к нашим границам было и остаётся прямой угрозой национальной безопасности России", - подчеркнул Медведев.
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россия, украина, дмитрий медведев, нато, евросоюз, в мире
Россия, Украина, Дмитрий Медведев, НАТО, Евросоюз, В мире
Расширение НАТО остается прямой угрозой России, заявил Медведев

Медведев: расширение НАТО остается прямой угрозой национальной безопасности РФ

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии
Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Расширение НАТО к границам РФ было и остаётся прямой угрозой национальной безопасности России, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.
Медведев написал, что 15-20 лет назад никто не возражал против планов Украины вступить в ЕС, но сегодня Союз стал политизированной глобалистской и яро русофобской организацией.
"Тем более что шансов вступить в ЕС у него было почти ноль. Нашей принципиальной позицией было не допустить вступления Украины в НАТО. Его расширение к нашим границам было и остаётся прямой угрозой национальной безопасности России", - подчеркнул Медведев.
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РоссияУкраинаДмитрий МедведевНАТОЕвросоюзВ мире
 
 
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