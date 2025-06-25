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Расширение НАТО остается прямой угрозой России, заявил Медведев

Расширение НАТО остается прямой угрозой России, заявил Медведев - РИА Новости, 25.06.2025

Расширение НАТО остается прямой угрозой России, заявил Медведев

Расширение НАТО к границам РФ было и остаётся прямой угрозой национальной безопасности России, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T12:59:00+03:00

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2025-06-25T12:59:00+03:00

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Расширение НАТО к границам РФ было и остаётся прямой угрозой национальной безопасности России, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале. Медведев написал, что 15-20 лет назад никто не возражал против планов Украины вступить в ЕС, но сегодня Союз стал политизированной глобалистской и яро русофобской организацией. "Тем более что шансов вступить в ЕС у него было почти ноль. Нашей принципиальной позицией было не допустить вступления Украины в НАТО. Его расширение к нашим границам было и остаётся прямой угрозой национальной безопасности России", - подчеркнул Медведев.

https://ria.ru/20250620/putin-2024358341.html

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россия, украина, дмитрий медведев, нато, евросоюз, в мире