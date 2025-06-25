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Удары США по Ирану изолировали запасы обогащенного урана, сообщил Херш
Удары США по Ирану изолировали запасы обогащенного урана, сообщил Херш - РИА Новости, 25.06.2025
Удары США по Ирану изолировали запасы обогащенного урана, сообщил Херш
Американские удары по ядерному объекту Фордо в Иране не уничтожили запасы обогащенного урана, а были нацелены на их изоляцию под землей, пишет авторитетный... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T19:19:00+03:00
2025-06-25T19:19:00+03:00
2025-06-25T19:20:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Американские удары по ядерному объекту Фордо в Иране не уничтожили запасы обогащенного урана, а были нацелены на их изоляцию под землей, пишет авторитетный американский журналист-расследователь, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на источники, знакомые с ходом операции. "Ни одна из американских бомб не предназначалась для прямого попадания в хранилище урана или центрифуги. Задачей была изоляция объекта, что и было выполнено", - говорится в публикации на сайте автора. По данным Херша, удары сверхтяжелыми бомбами были нанесены по входам и вентиляционным шахтам комплекса, расположенного примерно на 100-метровой глубине. "Запасы обогащенного урана Ирана целы, но теперь практически недосягаемы, возможно, навсегда. Американские бомбы выполнили свою миссию", - утверждает Херш. В статье подчеркивается, что операция не предусматривала ударов по представителям иранского руководства. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты исламской республики. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по американской базе Эль-Удейд в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и ИРИ договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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Удары США по ядерным объектам Ирана
США при ударах по ядерным объектам Ирана применили бомбы GBU-57. Это самая глубокая противобункерная бомба в мире, она была создана в начале нулевых.
Боеприпас весит более 13,5 тонн, его длина – 6 метров, а диаметр – около 80 сантиметров. Бомба содержит почти 2,5 тонны взрывчатки. Есть данные, что она может поражать объекты на глубине до 60 метров.
2025-06-25T19:19
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в мире, иран, израиль, сша, сеймур херш, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, США, Сеймур Херш, Дональд Трамп, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Удары США по Ирану изолировали запасы обогащенного урана, сообщил Херш
Херш: Удары США по Ирану изолировали запасы обогащенного урана под землей