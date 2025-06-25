https://ria.ru/20250625/uchenye-2025243144.html
Российские ученые отправили в стратосферу крыс с нейроимплантами
Российские ученые отправили в стратосферу крыс с нейроимплантами - РИА Новости, 25.06.2025
Российские ученые отправили в стратосферу крыс с нейроимплантами
Российские ученые из биотех-лаборатории Neiry отправили в стратосферу пять крыс с вживленными нейроимплантами, чтобы проверить способность адаптации мозга с... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T06:32:00+03:00
2025-06-25T06:32:00+03:00
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Российские ученые из биотех-лаборатории Neiry отправили в стратосферу пять крыс с вживленными нейроимплантами, чтобы проверить способность адаптации мозга с нейроинтерфейсом к таким условиям, рассказали РИА Новости в компании. "Российская биотех-лаборатория Neiry провела научный эксперимент: ученые и разработчики отправили пять крыс с вживленными в мозг инвазивными нейроинтерфейсами в первый полет в стратосферу на 18 километров с целью проверить способность адаптации мозга с нейроинтерфейсом к условиям стратосферы", - сказали в компании. Крысы отправились в полет на российском стратостате Space Pi - он представляет собой герметичные капсулы с системой автономного жизнеобеспечения, модулями контроля температуры, давления и газовой среды, а также видеонаблюдением и телеметрией. Запуск прошел ранним утром в Ярославской области, полет продлился 1,5 часа. Аппарат приземлился в лесу, в 80 километрах от места запуска. С помощью этого эксперимента, рассказали в Neiry, ученые протестировали работу нейроинтерфейсов, в том числе с ИИ, в условиях стратосферы. Кроме того, они изучили реакции мозга с вживленным имплантом на критические нагрузки, радиацию и изменения температуры, ускорения, замкнутое пространство. Такие факторы можно создать только в условиях полета, объяснили в компании. "Инвазивные нейроинтерфейсы с подключенным ИИ в будущем станут незаменимыми помощниками для людей. И мы считаем, что в первую очередь их будут применять на самых ответственных должностях и профессиях, например пилотами и космонавтами. Это значит, что тестировать такие технологии нужно уже сейчас", - прокомментировал основатель группы компаний Neiry Александр Панов.
https://ria.ru/20250516/avstraliya-2017256670.html
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Крыса, отправленная в стратосферу Российскими учеными
Российские ученые отправили в стратосферу крыс с вживленными нейроимплантами.
"Биотех-лаборатория Neiry провела научный эксперимент... отправили 5 крыс с вживленными в мозг инвазивными нейроинтерфейсами в первый полет в стратосферу на 18 км с целью проверить способность адаптации мозга с нейроинтерфейсом к условиям стратосферы", - рассказали РИА Новости в компании.
Крысы отправились в полет на российском стратостате Space Pi - он представляет собой герметичные капсулы с системой автономного жизнеобеспечения, модулями контроля температуры, давления и газовой среды, а также видеонаблюдением и телеметрией.
С помощью этого эксперимента ученые протестировали работу нейроинтерфейсов, в том числе с ИИ, в условиях стратосферы, изучили реакции мозга с вживленным имплантом на критические нагрузки, радиацию и изменения температуры, ускорения, замкнутое пространство.
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космос - риа наука, ярославская область
Наука, Космос - РИА Наука, Ярославская область
Российские ученые отправили в стратосферу крыс с нейроимплантами
Ученые Neiry отправили в стратосферу пять крыс с вживленными нейроимплантами
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Российские ученые из биотех-лаборатории Neiry отправили в стратосферу пять крыс с вживленными нейроимплантами, чтобы проверить способность адаптации мозга с нейроинтерфейсом к таким условиям, рассказали РИА Новости в компании.
"Российская биотех-лаборатория Neiry провела научный эксперимент: ученые и разработчики отправили пять крыс с вживленными в мозг инвазивными нейроинтерфейсами в первый полет в стратосферу на 18 километров с целью проверить способность адаптации мозга с нейроинтерфейсом к условиям стратосферы", - сказали в компании.
Крысы отправились в полет на российском стратостате Space Pi - он представляет собой герметичные капсулы с системой автономного жизнеобеспечения, модулями контроля температуры, давления и газовой среды, а также видеонаблюдением и телеметрией. Запуск прошел ранним утром в Ярославской области
, полет продлился 1,5 часа. Аппарат приземлился в лесу, в 80 километрах от места запуска.
С помощью этого эксперимента, рассказали в Neiry, ученые протестировали работу нейроинтерфейсов, в том числе с ИИ, в условиях стратосферы. Кроме того, они изучили реакции мозга с вживленным имплантом на критические нагрузки, радиацию и изменения температуры, ускорения, замкнутое пространство. Такие факторы можно создать только в условиях полета, объяснили в компании.
"Инвазивные нейроинтерфейсы с подключенным ИИ в будущем станут незаменимыми помощниками для людей. И мы считаем, что в первую очередь их будут применять на самых ответственных должностях и профессиях, например пилотами и космонавтами. Это значит, что тестировать такие технологии нужно уже сейчас", - прокомментировал основатель группы компаний Neiry Александр Панов.