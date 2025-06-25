https://ria.ru/20250625/ubijstvo-2025365707.html

Обвиняемый в убийстве тульский бизнесмен был знаком с жертвами с детства

Обвиняемый в убийстве тульский бизнесмен был знаком с жертвами с детства - РИА Новости, 25.06.2025

Обвиняемый в убийстве тульский бизнесмен был знаком с жертвами с детства

Обвиняемый в убийстве директора колледжа олимпийского резерва и адвоката в Тульской области предприниматель был знаком с жертвами с детства, сообщила РИА... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T16:17:00+03:00

2025-06-25T16:17:00+03:00

2025-06-25T16:17:00+03:00

происшествия

тульская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 июн – РИА Новости. Обвиняемый в убийстве директора колледжа олимпийского резерва и адвоката в Тульской области предприниматель был знаком с жертвами с детства, сообщила РИА Новости представитель прокуратуры Тульской области. "Обвиняемый и жертвы были знакомы с детства и с тех пор общались, ходили друг к другу в гости", - рассказала собеседница. Она отметила, что обвиняемому – 43 года, убитым – 37 и 39 лет. Источник в силовых структурах Тульской области ранее сообщил РИА Новости, что 23 июня директор колледжа олимпийского резерва Тульской области Александр Архипов и его адвокат Евгений Аксенов найдены застреленными. Их тела нашли в автомобиле на дороге в регионе. СУСК по региону сообщило о возбуждении уголовного дела по факту убийства двух местных жителей. На следующее утро СУСК по региону сообщило, что по подозрению в убийстве задержан тульский предприниматель. По данным СУСК, в ходе допроса обвиняемый полностью признал свою вину и подробно рассказал о случившемся. По версии следствия, 23 июня предприниматель, не желая возвращать долг в несколько миллионов рублей потерпевшим, под предлогом передачи им денег предложил совместно доехать до посёлка Майского, где, находясь на заднем сиденье автомобиля, выстрелил им в голову, а затем скрылся с места происшествия. Источник РИА Новости сообщал, что затем предприниматель утопил пистолет.

https://rsport.ria.ru/20250623/chp-2024975529.html

тульская область

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происшествия, тульская область