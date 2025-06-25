https://ria.ru/20250625/tver-2025318320.html

Руденя встретился с участниками программы "Герои Верхневолжья"

Руденя встретился с участниками программы "Герои Верхневолжья" - РИА Новости, 25.06.2025

Руденя встретился с участниками программы "Герои Верхневолжья"

Губернатор Тверской области Игорь Руденя в среду провел встречу с участниками региональной программы "Герои Верхневолжья", к зачислению на образовательную... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T13:17:00+03:00

2025-06-25T13:17:00+03:00

2025-06-25T13:17:00+03:00

тверская область

россия

игорь руденя

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в среду провел встречу с участниками региональной программы "Герои Верхневолжья", к зачислению на образовательную программу утверждены 14 человек, в этот день для них стартует первый очный модуль обучения, сообщает пресс-служба правительства области. Программа "Герои Верхневолжья" действует по аналогии с федеральной программой "Время героев". Ее задача – подготовка высококвалифицированных руководителей из числа участников и ветеранов специальной военной операции для работы в органах государственной и муниципальной власти, в государственных компаниях областного уровня. По словам Рудени, программа создает условия, чтобы текущее время было связано с настоящими патриотами. "Вы прошли очень серьезную школу по защите нашей Родины. Наша задача сегодня – сформировать тот кадровый потенциал, который понимает актуальность развития страны по всем направлениям. Уверен, что ваш опыт, образование, сила духа помогут принять самое активное участие в развитии тверского региона. Каждый рабочий день должен приносить результат для России и Верхневолжья. Важно, когда человек гордится своей страной, понимает для чего работает", — приводит пресс-служба слова губернатора. Глава региона обозначил задачи, которые сегодня стоят перед страной и в том числе, Верхневолжьем. Это достижение технологического суверенитета, развитие экономики, промышленности, науки, сельского хозяйства, культуры, спорта, общественных пространств. На встрече обсуждались вопросы патриотического воспитания подрастающего поколения, работа участников программы с наставниками, которая будет проходить во время межмодульных периодов для получения дополнительных профессиональных навыков. Губернатор подчеркнул, что всем участникам будет оказана необходимая поддержка. Всего программа обучения состоит из четырех модулей: государственная политика и система госуправления, экономика и финансы, региональное и муниципальное управление, современные технологии управления. Военнослужащие будут принимать участие в различных мероприятиях в рамках разных блоков программы. Помимо академического, включающего непосредственно обучение по направлениям, это гуманитарный, культурный, патриотический и спортивный, а также управленческие мастерские. Результатом обучения станет публичная защита проектов по направлению прохождения стажировки. Из 14 человек, зачисленных на программу обучения, государственные награды имеют девять участников СВО. Слушателями программы стали участники специальной военной операции как с высшим, так и со средним профессиональным образованием. Программа реализуется Высшей школой государственного управления Президентской академии на базе Тверского филиала РАНХиГС. Лекции и занятия по ключевым управленческим и профессиональным навыкам и компетенциям для участников проведут эксперты и преподаватели Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, а также Высшей школы государственного управления, которые обучают участников программы "Время героев".

https://ria.ru/20250619/rudenya-2024054424.html

https://ria.ru/20250620/rudenya-2024379791.html

https://ria.ru/20250624/tver-2025125068.html

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россия, игорь руденя