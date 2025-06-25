Источник рассказал о переговорах по черноморской зерновой инициативе
Турецкий диписточник: развития процесса по черноморской зерновой инициативе нет
Южное побережье Керченского полуострова. Архивное фото
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АНКАРА, 25 июн – РИА Новости. Развития переговорного процесса по черноморской зерновой инициативе на данный момент не наблюдается, его ход напрямую связан с санкциями Запада против России, заявил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Россия ведет консультации с ООН о судьбе меморандума о нормализации экспорта российской сельхозпродукции, сообщил ранее РИА Новости замглавы МИД России Сергей Вершинин. Он добавил, что Россия встречает серьезное сопротивление со стороны западных столиц, в первую очередь со стороны Брюсселя. При этом, по словам Вершинина, Россия продолжит вносить серьезный вклад в обеспечение продовольственной безопасности в мире.
"Насколько нам известно, какого-либо развития в этом процессе нет, процесс ведется со стороны ООН. Для беспрепятственного доступа для российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок необходимо снятие санкций с РФ, процесс напрямую связан с этим. Посредничество Турции как раз было направлено на то, чтобы нуждающиеся страны получали российскую продукцию", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос о судьбе инициативы.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Инициатива была составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривала разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер.
Россия в июле 2023 года вышла из инициативы. Российские власти не раз отмечали, что киевский режим использовал сделку для совершения под прикрытием гуманитарного коридора атак и провокаций против российских судов и объектов береговой инфраструктуры. Кроме того, не были выполнены обещания о нормализации доступа российских сельхозпродукции и удобрений к мировым рынкам.