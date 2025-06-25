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Источник рассказал о переговорах по черноморской зерновой инициативе - РИА Новости, 25.06.2025
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08:14 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/turtsiya-2025248947.html
Источник рассказал о переговорах по черноморской зерновой инициативе
Источник рассказал о переговорах по черноморской зерновой инициативе - РИА Новости, 25.06.2025
Источник рассказал о переговорах по черноморской зерновой инициативе
Развития переговорного процесса по черноморской зерновой инициативе на данный момент не наблюдается, его ход напрямую связан с санкциями Запада против России,... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T08:14:00+03:00
2025-06-25T08:14:00+03:00
россия
турция
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swift
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АНКАРА, 25 июн – РИА Новости. Развития переговорного процесса по черноморской зерновой инициативе на данный момент не наблюдается, его ход напрямую связан с санкциями Запада против России, заявил РИА Новости турецкий дипломатический источник. Россия ведет консультации с ООН о судьбе меморандума о нормализации экспорта российской сельхозпродукции, сообщил ранее РИА Новости замглавы МИД России Сергей Вершинин. Он добавил, что Россия встречает серьезное сопротивление со стороны западных столиц, в первую очередь со стороны Брюсселя. При этом, по словам Вершинина, Россия продолжит вносить серьезный вклад в обеспечение продовольственной безопасности в мире. "Насколько нам известно, какого-либо развития в этом процессе нет, процесс ведется со стороны ООН. Для беспрепятственного доступа для российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок необходимо снятие санкций с РФ, процесс напрямую связан с этим. Посредничество Турции как раз было направлено на то, чтобы нуждающиеся страны получали российскую продукцию", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос о судьбе инициативы. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Инициатива была составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривала разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Россия в июле 2023 года вышла из инициативы. Российские власти не раз отмечали, что киевский режим использовал сделку для совершения под прикрытием гуманитарного коридора атак и провокаций против российских судов и объектов береговой инфраструктуры. Кроме того, не были выполнены обещания о нормализации доступа российских сельхозпродукции и удобрений к мировым рынкам.
https://ria.ru/20250530/kreml-2019942380.html
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россия, турция, брюссель, сергей вершинин, оон, россельхозбанк, swift, в мире
Россия, Турция, Брюссель, Сергей Вершинин, ООН, Россельхозбанк, SWIFT, В мире
Источник рассказал о переговорах по черноморской зерновой инициативе

Турецкий диписточник: развития процесса по черноморской зерновой инициативе нет

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЮжное побережье Керченского полуострова
Южное побережье Керченского полуострова - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Южное побережье Керченского полуострова. Архивное фото
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АНКАРА, 25 июн – РИА Новости. Развития переговорного процесса по черноморской зерновой инициативе на данный момент не наблюдается, его ход напрямую связан с санкциями Запада против России, заявил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Россия ведет консультации с ООН о судьбе меморандума о нормализации экспорта российской сельхозпродукции, сообщил ранее РИА Новости замглавы МИД России Сергей Вершинин. Он добавил, что Россия встречает серьезное сопротивление со стороны западных столиц, в первую очередь со стороны Брюсселя. При этом, по словам Вершинина, Россия продолжит вносить серьезный вклад в обеспечение продовольственной безопасности в мире.
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В Кремле ответили на вопрос о реализации черноморской зерновой инициативы
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"Насколько нам известно, какого-либо развития в этом процессе нет, процесс ведется со стороны ООН. Для беспрепятственного доступа для российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок необходимо снятие санкций с РФ, процесс напрямую связан с этим. Посредничество Турции как раз было направлено на то, чтобы нуждающиеся страны получали российскую продукцию", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос о судьбе инициативы.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Инициатива была составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривала разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер.
Россия в июле 2023 года вышла из инициативы. Российские власти не раз отмечали, что киевский режим использовал сделку для совершения под прикрытием гуманитарного коридора атак и провокаций против российских судов и объектов береговой инфраструктуры. Кроме того, не были выполнены обещания о нормализации доступа российских сельхозпродукции и удобрений к мировым рынкам.
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Россия ведет консультации с ООН о судьбе меморандума о сельхозпродукции
7 июня, 09:02
 
РоссияТурцияБрюссельСергей ВершининООНРоссельхозбанкSWIFTВ мире
 
 
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