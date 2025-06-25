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Источник: Турция рассчитывает на поддержку НАТО мирных инициатив по Украине - РИА Новости, 25.06.2025
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07:37 25.06.2025 (обновлено: 10:38 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/turtsija-2025246799.html
Источник: Турция рассчитывает на поддержку НАТО мирных инициатив по Украине
Источник: Турция рассчитывает на поддержку НАТО мирных инициатив по Украине - РИА Новости, 25.06.2025
Источник: Турция рассчитывает на поддержку НАТО мирных инициатив по Украине
Турция рассчитывает, что НАТО поддержит ее мирные инициативы по Украине и переговорный процесс, проинформирует о них альянс на саммите в Гааге, заявил РИА... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T07:37:00+03:00
2025-06-25T10:38:00+03:00
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АНКАРА, 25 июн – РИА Новости. Турция рассчитывает, что НАТО поддержит ее мирные инициативы по Украине и переговорный процесс, проинформирует о них альянс на саммите в Гааге, заявил РИА Новости турецкий дипломатический источник. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил во вторник, что республика планирует новые шаги в рамках стамбульского процесса по Украине, не уточнив при этом, о каких шагах конкретно идет речь. По словам турецкого лидера, на саммите НАТО в Гааге турецкая сторона рассчитывает "объяснить это видение" собеседникам, заявит, что не остановится, "пока не добьется мира". "В ходе двусторонних встреч господина президента (Тайипа Эрдогана) в рамках саммита НАТО в Гааге, Турция проинформирует альянс об инициативах, будет рассчитывать на поддержку переговорного процесса и инициатив Турции по окончательному урегулированию конфликта", - заявил собеседник агентства. Турецкий лидер ранее заявил, что рассчитывает на встречу президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турции. По его словам, Турция предпримет соответствующие шаги в этом направлении. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил о том, что согласование дат нового раунда переговоров между РФ и Украиной ожидается на следующей неделе. Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными. Кроме того, стороны обсуждали прекращение огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. По словам Мединского, украинская сторона начала прорабатывать это предложение, но уже буквально через два часа Владимир Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности. Мединский подчеркнул, что РФ выполнила данные в Стамбуле обещания.
https://ria.ru/20250608/ukraina-2021654400.html
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Трамп и Эрдоган пожали руки на "семейном фото" НАТО
Трамп и Эрдоган пожали руки на "семейном фото" НАТО
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в мире, турция, россия, украина, владимир мединский, владимир зеленский, реджеп тайип эрдоган, нато
В мире, Турция, Россия, Украина, Владимир Мединский, Владимир Зеленский, Реджеп Тайип Эрдоган, НАТО
Источник: Турция рассчитывает на поддержку НАТО мирных инициатив по Украине

Турция рассчитывает на поддержку НАТО ее мирных инициатив по Украине

© AP Photo / Emrah GurelФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© AP Photo / Emrah Gurel
Флаг Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 25 июн – РИА Новости. Турция рассчитывает, что НАТО поддержит ее мирные инициативы по Украине и переговорный процесс, проинформирует о них альянс на саммите в Гааге, заявил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил во вторник, что республика планирует новые шаги в рамках стамбульского процесса по Украине, не уточнив при этом, о каких шагах конкретно идет речь. По словам турецкого лидера, на саммите НАТО в Гааге турецкая сторона рассчитывает "объяснить это видение" собеседникам, заявит, что не остановится, "пока не добьется мира".
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
Фидан обсудил с генсеком НАТО ситуацию на Украине
8 июня, 18:10
"В ходе двусторонних встреч господина президента (Тайипа Эрдогана) в рамках саммита НАТО в Гааге, Турция проинформирует альянс об инициативах, будет рассчитывать на поддержку переговорного процесса и инициатив Турции по окончательному урегулированию конфликта", - заявил собеседник агентства.
Турецкий лидер ранее заявил, что рассчитывает на встречу президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турции. По его словам, Турция предпримет соответствующие шаги в этом направлении.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил о том, что согласование дат нового раунда переговоров между РФ и Украиной ожидается на следующей неделе.
Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными. Кроме того, стороны обсуждали прекращение огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. По словам Мединского, украинская сторона начала прорабатывать это предложение, но уже буквально через два часа Владимир Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности. Мединский подчеркнул, что РФ выполнила данные в Стамбуле обещания.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-конференции в аэропорту Эсенбога в Анкаре перед вылетом на саммит НАТО. 24 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Турция проинформирует НАТО об инициативах по Украине, заявил Эрдоган
Вчера, 14:15
 
В миреТурцияРоссияУкраинаВладимир МединскийВладимир ЗеленскийРеджеп Тайип ЭрдоганНАТО
 
 
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