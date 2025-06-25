https://ria.ru/20250625/tsakhal-2025239618.html

СМИ: у ЦАХАЛ заканчиваются некоторые виды ключевого вооружения и боеприпасы

СМИ: у ЦАХАЛ заканчиваются некоторые виды ключевого вооружения и боеприпасы - РИА Новости, 25.06.2025

СМИ: у ЦАХАЛ заканчиваются некоторые виды ключевого вооружения и боеприпасы

У Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заканчиваются некоторые виды ключевого вооружения, в том числе боеприпасы, сообщает телеканал NBC со ссылкой на неназванных... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T04:47:00+03:00

2025-06-25T04:47:00+03:00

2025-06-25T04:47:00+03:00

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. У Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заканчиваются некоторые виды ключевого вооружения, в том числе боеприпасы, сообщает телеканал NBC со ссылкой на неназванных американских чиновников. "У израильской армии заканчиваются некоторые ключевые виды вооружения, пока (президент США Дональд - ред.) Трамп пытается сохранить хрупкое перемирие между Израилем и Ираном. В Израиле особенно не хватает боеприпасов", - говорится в сообщении. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://ria.ru/20250625/ukraina-2025236620.html

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в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, армия обороны израиля (цахал), nbc, война израиля и ирана: последние новости о конфликте