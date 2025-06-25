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ЦАХАЛ заявила о перехвате двух беспилотников, летевших в сторону Израиля - РИА Новости, 25.06.2025
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00:11 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/tsakhal-2025225793.html
ЦАХАЛ заявила о перехвате двух беспилотников, летевших в сторону Израиля
ЦАХАЛ заявила о перехвате двух беспилотников, летевших в сторону Израиля - РИА Новости, 25.06.2025
ЦАХАЛ заявила о перехвате двух беспилотников, летевших в сторону Израиля
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ВВС страны перехватили два беспилотника, летевшие, вероятно, со стороны Ирана. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T00:11:00+03:00
2025-06-25T00:11:00+03:00
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ВВС страны перехватили два беспилотника, летевшие, вероятно, со стороны Ирана. "Ранее этим вечером ВВС Израиля перехватили два БПЛА, приближавшиеся к израильской территории, скорее всего, со стороны Ирана. Перехваты произошли за пределами израильской территории", - говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛ в Telegram-канале. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атакам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". После этого стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия и пригрозили ответом.
https://ria.ru/20250624/tramp-2025222426.html
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в мире, иран, израиль, сша, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, США, Дональд Трамп, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
ЦАХАЛ заявила о перехвате двух беспилотников, летевших в сторону Израиля

ЦАХАЛ: ВВС Израиля перехватили два летевших в сторону страны беспилотника

© The Israeli Air Force’s Official Twitter AccountИстребитель ВВС Израиля в небе
Истребитель ВВС Израиля в небе - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© The Israeli Air Force’s Official Twitter Account
Истребитель ВВС Израиля в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ВВС страны перехватили два беспилотника, летевшие, вероятно, со стороны Ирана.
"Ранее этим вечером ВВС Израиля перехватили два БПЛА, приближавшиеся к израильской территории, скорее всего, со стороны Ирана. Перехваты произошли за пределами израильской территории", - говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛ в Telegram-канале.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Трамп заявил Нетаньяху, что США больше не будут помогать Израилю, пишет WP
Вчера, 23:28
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атакам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". После этого стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия и пригрозили ответом.
Ситуация в Иране - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Иранская ПВО сбила несколько дронов над городом Решт
Вчера, 23:22
 
В миреИранИзраильСШАДональд ТрампВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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