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ЦАХАЛ заявила о перехвате двух беспилотников, летевших в сторону Израиля

ЦАХАЛ заявила о перехвате двух беспилотников, летевших в сторону Израиля - РИА Новости, 25.06.2025

ЦАХАЛ заявила о перехвате двух беспилотников, летевших в сторону Израиля

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ВВС страны перехватили два беспилотника, летевшие, вероятно, со стороны Ирана. РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T00:11:00+03:00

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ВВС страны перехватили два беспилотника, летевшие, вероятно, со стороны Ирана. "Ранее этим вечером ВВС Израиля перехватили два БПЛА, приближавшиеся к израильской территории, скорее всего, со стороны Ирана. Перехваты произошли за пределами израильской территории", - говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛ в Telegram-канале. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атакам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". После этого стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия и пригрозили ответом.

https://ria.ru/20250624/tramp-2025222426.html

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в мире, иран, израиль, сша, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте