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Трампа не стоит номинировать на Нобелевскую премию мира, заявил Зюганов - РИА Новости, 25.06.2025
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18:41 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/tramp-2025432055.html
Трампа не стоит номинировать на Нобелевскую премию мира, заявил Зюганов
Трампа не стоит номинировать на Нобелевскую премию мира, заявил Зюганов - РИА Новости, 25.06.2025
Трампа не стоит номинировать на Нобелевскую премию мира, заявил Зюганов
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что президента США Дональда Трампа не стоит номинировать на Нобелевскую премию мира. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T18:41:00+03:00
2025-06-25T18:41:00+03:00
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что президента США Дональда Трампа не стоит номинировать на Нобелевскую премию мира. Ранее член палаты представителей Эрл "Бадди" Картер обратился в Нобелевский комитет с официальной просьбой номинировать президента Трампа на Нобелевскую премию мира за усилия в улаживании ирано-израильского конфликта. Правительство Пакистана также предложило выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию за посредничество в решении конфликта с Индией. "Нет, конечно, не стоит (номинировать - ред.). А с другой стороны, уже гордится, остановил конфликт между Индией и Пакистаном. Заявлял, что он обеспечит мир и на Украине. Уже пытался "припарковать" Гренландию - не получилось, покушался на Канаду - тоже не вышло, и с Мексикой сложности. Пока переименовал только Мексиканский залив. Этого не хватает для Нобелевской премии", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". По мнению депутата, Нобелевская премия должна присуждаться за "великие идеи, классные подвиги, за высокую духовность".
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в мире, пакистан, индия, сша, дональд трамп, геннадий зюганов, кпрф, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Пакистан, Индия, США, Дональд Трамп, Геннадий Зюганов, КПРФ, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Трампа не стоит номинировать на Нобелевскую премию мира, заявил Зюганов

Зюганов: Трампа не стоит номинировать на Нобелевскую премию мира

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПредседатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что президента США Дональда Трампа не стоит номинировать на Нобелевскую премию мира.
Ранее член палаты представителей Эрл "Бадди" Картер обратился в Нобелевский комитет с официальной просьбой номинировать президента Трампа на Нобелевскую премию мира за усилия в улаживании ирано-израильского конфликта. Правительство Пакистана также предложило выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию за посредничество в решении конфликта с Индией.
"Нет, конечно, не стоит (номинировать - ред.). А с другой стороны, уже гордится, остановил конфликт между Индией и Пакистаном. Заявлял, что он обеспечит мир и на Украине. Уже пытался "припарковать" Гренландию - не получилось, покушался на Канаду - тоже не вышло, и с Мексикой сложности. Пока переименовал только Мексиканский залив. Этого не хватает для Нобелевской премии", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
По мнению депутата, Нобелевская премия должна присуждаться за "великие идеи, классные подвиги, за высокую духовность".
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В миреПакистанИндияСШАДональд ТрампГеннадий ЗюгановКПРФВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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