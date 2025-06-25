Трамп ответил на вопрос о дополнительном финансировании Украины
Трамп: решение о дополнительном финансировании для Украины примут позднее
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertДональд Трамп на саммите НАТО
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Дональд Трамп на саммите НАТО
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ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что решение о возможном дополнительном финансировании для Украины будет принято позднее.
"Что касается денег - посмотрим, как всё сложится. Здесь много энтузиазма. Послушайте, (президент РФ - ред.) Владимир Путин действительно должен закончить эту войну. Люди гибнут в масштабах, которых давно не видели", - сказал он журналистам на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров. Встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Россия также передала Украине тела военнослужащих. Стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Путин в конце января заявлял, что, если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Кроме того, Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров с РФ - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей. В апреле Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий.