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Трамп высказался о перспективах урегулирования на Украине
Трамп высказался о перспективах урегулирования на Украине - РИА Новости, 25.06.2025
Трамп высказался о перспективах урегулирования на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование украинского кризиса не было таким простым, как он рассчитывал. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T17:09:00+03:00
2025-06-25T17:09:00+03:00
2025-06-25T18:04:00+03:00
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ГААГА, 25 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование украинского кризиса не было таким простым, как он рассчитывал."Я очень удивлен, я думал, урегулирование будет проще", - заявил Трамп журналистам после саммита НАТО в Гааге.По его словам, за период пока продолжаются переговоры по Украине, был якобы урегулирован ряд других конфликтов. Президент США отметил контакты с российским лидером Владимиром Путиным."Я думаю, мы сделаем это тоже", - сказал Трамп о перспективах украинского урегулирования.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, Россия, Украина, НАТО, Дональд Трамп, Владимир Путин, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, США
Трамп высказался о перспективах урегулирования на Украине
Трамп заявил, что надеется урегулировать конфликт между Россией и Украиной