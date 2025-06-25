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Трамп высказался о перспективах урегулирования на Украине

Трамп высказался о перспективах урегулирования на Украине - РИА Новости, 25.06.2025

Трамп высказался о перспективах урегулирования на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование украинского кризиса не было таким простым, как он рассчитывал. РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T17:09:00+03:00

2025-06-25T17:09:00+03:00

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ГААГА, 25 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование украинского кризиса не было таким простым, как он рассчитывал."Я очень удивлен, я думал, урегулирование будет проще", - заявил Трамп журналистам после саммита НАТО в Гааге.По его словам, за период пока продолжаются переговоры по Украине, был якобы урегулирован ряд других конфликтов. Президент США отметил контакты с российским лидером Владимиром Путиным."Я думаю, мы сделаем это тоже", - сказал Трамп о перспективах украинского урегулирования.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, нато, дональд трамп, владимир путин, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, сша