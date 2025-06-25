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Трамп высказался о перспективах урегулирования на Украине - РИА Новости, 25.06.2025
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17:09 25.06.2025 (обновлено: 18:04 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/tramp-2025382567.html
Трамп высказался о перспективах урегулирования на Украине
Трамп высказался о перспективах урегулирования на Украине - РИА Новости, 25.06.2025
Трамп высказался о перспективах урегулирования на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование украинского кризиса не было таким простым, как он рассчитывал. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T17:09:00+03:00
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ГААГА, 25 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование украинского кризиса не было таким простым, как он рассчитывал."Я очень удивлен, я думал, урегулирование будет проще", - заявил Трамп журналистам после саммита НАТО в Гааге.По его словам, за период пока продолжаются переговоры по Украине, был якобы урегулирован ряд других конфликтов. Президент США отметил контакты с российским лидером Владимиром Путиным."Я думаю, мы сделаем это тоже", - сказал Трамп о перспективах украинского урегулирования.
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в мире, россия, украина, нато, дональд трамп, владимир путин, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, сша
В мире, Россия, Украина, НАТО, Дональд Трамп, Владимир Путин, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, США
Трамп высказался о перспективах урегулирования на Украине

Трамп заявил, что надеется урегулировать конфликт между Россией и Украиной

© AP Photo / Matthias SchraderПрезидент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Гааге
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© AP Photo / Matthias Schrader
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Гааге. Архивное фото
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ГААГА, 25 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование украинского кризиса не было таким простым, как он рассчитывал.
«
"Я очень удивлен, я думал, урегулирование будет проще", - заявил Трамп журналистам после саммита НАТО в Гааге.
По его словам, за период пока продолжаются переговоры по Украине, был якобы урегулирован ряд других конфликтов. Президент США отметил контакты с российским лидером Владимиром Путиным.
"Я думаю, мы сделаем это тоже", - сказал Трамп о перспективах украинского урегулирования.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
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