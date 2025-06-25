https://ria.ru/20250625/tramp-2025365425.html
Трамп назвал саммит НАТО в Гааге большим успехом
Трамп назвал саммит НАТО в Гааге большим успехом - РИА Новости, 25.06.2025
Трамп назвал саммит НАТО в Гааге большим успехом
Президент США Дональд Трамп охарактеризовал саммит Североатлантического альянса в Гааге как "большой успех". РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T16:16:00+03:00
2025-06-25T16:16:00+03:00
2025-06-25T16:20:00+03:00
в мире
сша
гаага
дональд трамп
нато
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025366235_0:208:3068:1934_1920x0_80_0_0_d439ac8e048d4e85cfa193339d9ac402.jpg
ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп охарактеризовал саммит Североатлантического альянса в Гааге как "большой успех". "Я считаю, что саммит был потрясающим. Это был большой успех. Здесь были замечательные люди. Все пришли", - сказал Трамп журналистам. Саммит НАТО проходит во вторник и среду в здании конгрессов в Гааге. Главы всех стран-участниц, включая США, подтвердили приверженность пятой статье Вашингтонского договора о коллективной защите, говорится в итоговом документе встречи в верхах.
https://ria.ru/20250625/nato-2025134622.html
сша
гаага
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025366235_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_cbead800313564f572fc6488d71a9d1a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, гаага, дональд трамп, нато, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, США, Гаага, Дональд Трамп, НАТО, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Трамп назвал саммит НАТО в Гааге большим успехом
Трамп: саммит НАТО в Гааге был потрясающим, это был большой успех