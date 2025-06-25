https://ria.ru/20250625/tramp-2025365425.html

Трамп назвал саммит НАТО в Гааге большим успехом

Трамп назвал саммит НАТО в Гааге большим успехом - РИА Новости, 25.06.2025

Трамп назвал саммит НАТО в Гааге большим успехом

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал саммит Североатлантического альянса в Гааге как "большой успех". РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T16:16:00+03:00

2025-06-25T16:16:00+03:00

2025-06-25T16:20:00+03:00

в мире

сша

гаага

дональд трамп

нато

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025366235_0:208:3068:1934_1920x0_80_0_0_d439ac8e048d4e85cfa193339d9ac402.jpg

ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп охарактеризовал саммит Североатлантического альянса в Гааге как "большой успех". "Я считаю, что саммит был потрясающим. Это был большой успех. Здесь были замечательные люди. Все пришли", - сказал Трамп журналистам. Саммит НАТО проходит во вторник и среду в здании конгрессов в Гааге. Главы всех стран-участниц, включая США, подтвердили приверженность пятой статье Вашингтонского договора о коллективной защите, говорится в итоговом документе встречи в верхах.

https://ria.ru/20250625/nato-2025134622.html

сша

гаага

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, гаага, дональд трамп, нато, война израиля и ирана: последние новости о конфликте