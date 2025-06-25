Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал саммит НАТО в Гааге большим успехом - РИА Новости, 25.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:16 25.06.2025 (обновлено: 16:20 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/tramp-2025365425.html
Трамп назвал саммит НАТО в Гааге большим успехом
Трамп назвал саммит НАТО в Гааге большим успехом - РИА Новости, 25.06.2025
Трамп назвал саммит НАТО в Гааге большим успехом
Президент США Дональд Трамп охарактеризовал саммит Североатлантического альянса в Гааге как "большой успех". РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T16:16:00+03:00
2025-06-25T16:20:00+03:00
в мире
сша
гаага
дональд трамп
нато
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025366235_0:208:3068:1934_1920x0_80_0_0_d439ac8e048d4e85cfa193339d9ac402.jpg
ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп охарактеризовал саммит Североатлантического альянса в Гааге как "большой успех". "Я считаю, что саммит был потрясающим. Это был большой успех. Здесь были замечательные люди. Все пришли", - сказал Трамп журналистам. Саммит НАТО проходит во вторник и среду в здании конгрессов в Гааге. Главы всех стран-участниц, включая США, подтвердили приверженность пятой статье Вашингтонского договора о коллективной защите, говорится в итоговом документе встречи в верхах.
https://ria.ru/20250625/nato-2025134622.html
сша
гаага
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025366235_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_cbead800313564f572fc6488d71a9d1a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, гаага, дональд трамп, нато, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, США, Гаага, Дональд Трамп, НАТО, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Трамп назвал саммит НАТО в Гааге большим успехом

Трамп: саммит НАТО в Гааге был потрясающим, это был большой успех

© Getty Images / Pool/Brendan SmialowskiПрезидент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Гааге
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© Getty Images / Pool/Brendan Smialowski
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Гааге
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп охарактеризовал саммит Североатлантического альянса в Гааге как "большой успех".
«
"Я считаю, что саммит был потрясающим. Это был большой успех. Здесь были замечательные люди. Все пришли", - сказал Трамп журналистам.
Саммит НАТО проходит во вторник и среду в здании конгрессов в Гааге. Главы всех стран-участниц, включая США, подтвердили приверженность пятой статье Вашингтонского договора о коллективной защите, говорится в итоговом документе встречи в верхах.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
"Дранг нах Остен 2.0": определен срок нападения НАТО на Россию
Вчера, 08:00
 
В миреСШАГаагаДональд ТрампНАТОВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала