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Трамп заявил о прогрессе в ситуации вокруг Украины - РИА Новости, 25.06.2025
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13:50 25.06.2025 (обновлено: 13:53 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/tramp-2025325031.html
Трамп заявил о прогрессе в ситуации вокруг Украины
Трамп заявил о прогрессе в ситуации вокруг Украины - РИА Новости, 25.06.2025
Трамп заявил о прогрессе в ситуации вокруг Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, что в ситуации вокруг Украины наблюдается прогресс. РИА Новости, 25.06.2025
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в мире
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в ситуации вокруг Украины наблюдается прогресс. "Я думаю, что наблюдается прогресс", - заявил Трамп на полях саммита НАТО в Гааге. Президент США отметил, что российский лидер Владимир Путин предлагал ему помочь с Ираном, а Трамп в ответ попросил "помочь с Россией".
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в мире, сша, украина, гаага, дональд трамп, нато
В мире, США, Украина, Гаага, Дональд Трамп, НАТО
Трамп заявил о прогрессе в ситуации вокруг Украины

Трамп: в ситуации вокруг Украины наблюдается прогресс

© Getty Images / NurPhoto/Beata ZawrzelПрезидент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Гааге
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© Getty Images / NurPhoto/Beata Zawrzel
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Гааге
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в ситуации вокруг Украины наблюдается прогресс.
"Я думаю, что наблюдается прогресс", - заявил Трамп на полях саммита НАТО в Гааге.
Президент США отметил, что российский лидер Владимир Путин предлагал ему помочь с Ираном, а Трамп в ответ попросил "помочь с Россией".
Генсек НАТО Марк Рютте на саммите НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Генсеку НАТО перед саммитом впервые не задали ни одного вопроса по Украине
Вчера, 10:21
 
В миреСШАУкраинаГаагаДональд ТрампНАТО
 
 
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