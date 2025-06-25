https://ria.ru/20250625/tramp-2025325031.html
Трамп заявил о прогрессе в ситуации вокруг Украины
Трамп заявил о прогрессе в ситуации вокруг Украины - РИА Новости, 25.06.2025
Трамп заявил о прогрессе в ситуации вокруг Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, что в ситуации вокруг Украины наблюдается прогресс. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T13:50:00+03:00
2025-06-25T13:50:00+03:00
2025-06-25T13:53:00+03:00
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в ситуации вокруг Украины наблюдается прогресс. "Я думаю, что наблюдается прогресс", - заявил Трамп на полях саммита НАТО в Гааге. Президент США отметил, что российский лидер Владимир Путин предлагал ему помочь с Ираном, а Трамп в ответ попросил "помочь с Россией".
https://ria.ru/20250625/nato-2025268107.html
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Трамп заявил о прогрессе в ситуации вокруг Украины
Трамп: в ситуации вокруг Украины наблюдается прогресс