Рейтинг@Mail.ru
Трамп точно понимал, когда нужно было атаковать Иран, заявил Уиткофф - РИА Новости, 25.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:50 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/tramp-2025234665.html
Трамп точно понимал, когда нужно было атаковать Иран, заявил Уиткофф
Трамп точно понимал, когда нужно было атаковать Иран, заявил Уиткофф - РИА Новости, 25.06.2025
Трамп точно понимал, когда нужно было атаковать Иран, заявил Уиткофф
Президент США Дональд Трамп точно понимал, когда нужно было провести атаку на Иран, заявил спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T02:50:00+03:00
2025-06-25T02:50:00+03:00
в мире
иран
сша
ближний восток
дональд трамп
стив уиткофф
аббас аракчи
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025095616_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_da5ae286839fe0fa235bd3e35c08d4ef.jpg
ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп точно понимал, когда нужно было провести атаку на Иран, заявил спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. "У него есть эта сверхъестественная способность понимать, когда именно нажимать на кнопку, а когда отступать", - сказал он в интервью телеканалу Fox News, комментируя удары американских военных по иранским ядерным объектам. Уиткофф добавил, что целью атаки США было устранить возможности исламской республики по обогащению урана, и "большинство американцев должны быть очень довольны" тем, что сделали военные по приказу Трампа. Чиновник также раскритиковал публикации в американской прессе данных разведки о том, что Штаты не уничтожили ключевые компоненты ядерной программы Ирана, а лишь "отбросили" ее назад. "Утечка такого рода информации, какой бы она ни была, с какой бы стороны она ни вышла, возмутительна. Это измена, поэтому ее следует расследовать. Кто бы это ни сделал, кто бы ни был ответственен за это, его следует привлечь к ответственности. Это может навредить жизням в будущем", - сказал Уиткофф. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено. Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Операцию США также строго осудили Куба и Китай.
https://ria.ru/20250622/tramp-2024581103.html
https://ria.ru/20250622/obraschenie-2024568142.html
https://ria.ru/20250622/ataka-2024634420.html
иран
сша
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025095616_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_86fd4b6ec02a69b54589c40b8c4bfe2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, ближний восток, дональд трамп, стив уиткофф, аббас аракчи, оон, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, США, Ближний Восток, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Аббас Аракчи, ООН, МАГАТЭ, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Трамп точно понимал, когда нужно было атаковать Иран, заявил Уиткофф

Уиткофф: Трамп точно понимал, когда нужно было атаковать Иран

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп точно понимал, когда нужно было провести атаку на Иран, заявил спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
"У него есть эта сверхъестественная способность понимать, когда именно нажимать на кнопку, а когда отступать", - сказал он в интервью телеканалу Fox News, комментируя удары американских военных по иранским ядерным объектам.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
В США раскрыли, что на самом деле уничтожил Трамп ударом по Ирану
22 июня, 08:48
Уиткофф добавил, что целью атаки США было устранить возможности исламской республики по обогащению урана, и "большинство американцев должны быть очень довольны" тем, что сделали военные по приказу Трампа.
Чиновник также раскритиковал публикации в американской прессе данных разведки о том, что Штаты не уничтожили ключевые компоненты ядерной программы Ирана, а лишь "отбросили" ее назад.
"Утечка такого рода информации, какой бы она ни была, с какой бы стороны она ни вышла, возмутительна. Это измена, поэтому ее следует расследовать. Кто бы это ни сделал, кто бы ни был ответственен за это, его следует привлечь к ответственности. Это может навредить жизням в будущем", - сказал Уиткофф.
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.
Превосходный военный успех – Трамп об атаке США на Иран - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Трамп выступил с обращением после ударов США по ядерным объектам в Иране
22 июня, 05:52
По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.
Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.
Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Операцию США также строго осудили Куба и Китай.
Кадр видео, на котором предположительно снят удар США по ядерному объекту Фордо в Иране - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Журналист вспомнил русскую пословицу после удара США по Ирану
22 июня, 13:55
 
В миреИранСШАБлижний ВостокДональд ТрампСтив УиткоффАббас АракчиООНМАГАТЭВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала