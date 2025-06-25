Трамп точно понимал, когда нужно было атаковать Иран, заявил Уиткофф
Уиткофф: Трамп точно понимал, когда нужно было атаковать Иран
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп точно понимал, когда нужно было провести атаку на Иран, заявил спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
"У него есть эта сверхъестественная способность понимать, когда именно нажимать на кнопку, а когда отступать", - сказал он в интервью телеканалу Fox News, комментируя удары американских военных по иранским ядерным объектам.
Чиновник также раскритиковал публикации в американской прессе данных разведки о том, что Штаты не уничтожили ключевые компоненты ядерной программы Ирана, а лишь "отбросили" ее назад.
"Утечка такого рода информации, какой бы она ни была, с какой бы стороны она ни вышла, возмутительна. Это измена, поэтому ее следует расследовать. Кто бы это ни сделал, кто бы ни был ответственен за это, его следует привлечь к ответственности. Это может навредить жизням в будущем", - сказал Уиткофф.
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.
По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.
Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.
Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Операцию США также строго осудили Куба и Китай.