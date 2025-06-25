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Николай Тавдумадзе: торговые связи России и Колумбии динамично развиваются

Николай Тавдумадзе: торговые связи России и Колумбии динамично развиваются - РИА Новости, 25.06.2025

Николай Тавдумадзе: торговые связи России и Колумбии динамично развиваются

В текущем году отмечается 90-летие российско-колумбийских дипломатических отношений. О состоянии и перспективах двусторонних контактов в различных областях,... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T09:00:00+03:00

2025-06-25T09:00:00+03:00

2025-06-25T09:00:00+03:00

колумбия

россия

москва

николай тавдумадзе (посол рф в боготе )

валерий фальков

сергей рябков

брикс

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В текущем году отмечается 90-летие российско-колумбийских дипломатических отношений. О состоянии и перспективах двусторонних контактов в различных областях, стремлении Боготы в БРИКС, а также запланированных важных внешнеполитических мероприятиях, приуроченных к этой дате, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в этом латиноамериканском государстве Николай Тавдумадзе. Беседовал Олег Краев.– Николай Карлович, как можно оценить текущий этап сотрудничества России и Колумбии? В каких сферах оно наиболее заметно?– Колумбия является важным и перспективным партнером для России. Наши страны традиционно связаны узами дружбы, сотрудничества, доверия и взаимного уважения. Сотрудничество развивается по различным направлениям: крепнут политические, межпарламентские, торгово-экономические связи. Отдельно стоит отметить взаимодействие на культурно-гуманитарном треке: на регулярной основе осуществляются обмены визитами творческих коллективов, организовываются тематические концерты и выставки, проводятся спортивные соревнования в различных дисциплинах. Важно добавить, что такое взаимодействие ведется не только в межгосударственном формате, но и на уровне межрегионального партнерства. Так, посольство содействует подписанию соглашений о побратимстве между крупными городами России и Колумбии, заинтересованными в наращивании взаимовыгодных связей в различных областях.– Как бы вы охарактеризовали торгово-экономическое взаимодействие между Колумбией и Россией в настоящее время?– Торгово-экономические связи между нашими странами развиваются динамично. Несмотря на антироссийские рестрикции и угрозы применения вторичных санкций против колумбийских партнеров, наш двусторонний товарооборот с этой страной показывает положительную динамику (по итогам прошлого года объем взаимной торговли достиг порядка 450 миллионов долларов).Россия экспортирует в Колумбию преимущественно продукцию химической промышленности (прежде всего, удобрения), металлы и изделия из них, различное оборудование и технику, а также нефтепродукты. В обратном направлении следует аграрная продукция, в том числе мясо крупного рогатого скота (российский рынок является крупнейшим в мире для колумбийской говядины), тропические фрукты, кофе, какао, цветы. С недавних пор важное место в структуре колумбийского экспорта в нашу страну стали занимать шоколад и текстиль. Традиционно, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье занимают до 97% общего объема колумбийских поставок в Россию. Тем не менее в последние годы отмечается рост интереса местных предпринимателей к налаживанию торговли промышленной и фармацевтической продукцией, особенно в тех нишах, из которых ушли западные корпорации. Здесь стоит отметить ведущуюся одним из крупных производителей лекарств работу по подготовке к экспорту в нашу страну препаратов для лечения орфанных (редких – ред.) заболеваний, ранее поставлявшихся британскими контрагентами.Отрадно, что у колумбийских предпринимателей присутствует интерес к развитию связей с российскими партнерами: многие из них изучают возможности увеличения экспорта на российский рынок, к примеру, того же кофе, и открытия представительств своих компаний в России. Отечественный бизнес также постепенно расширяет свое присутствие в южноамериканской стране. Наибольшее число работающих здесь российских компаний сконцентрировано в секторах энергетики, медицины, сельского хозяйства и пищевой промышленности, информационных технологий и туризма.Считаем, что торгово-экономические отношения выступают одной из главных опор нашего сотрудничества с колумбийцами. В настоящее время наблюдаем положительную динамику на этом направлении, но видим необходимость и реальные перспективы для наращивания взаимодействия между предпринимательскими кругами двух стран.– Известны ли подробности о датах, формате проведения и составе участников анонсированного ранее заседания российско-колумбийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству?– Была достигнута договоренность о проведении заседания межправительственной комиссии в нынешнем юбилейном году, но точная дата пока что не определена. Будущее заседание станет восьмым за всю историю существования этого механизма, созданного в 1979 году. Предыдущая такая встреча состоялась в 2019 году, когда в Москву прибыл тогдашний министр иностранных дел Колумбии Карлос Ольмес Трухильо. Планируется, что в этом году сопредседателями МПК будут с российской стороны министр науки и высшего образования Валерий Фальков, а с колумбийской – министр иностранных дел Лаура Сарабия. Остальные аспекты планируем проработать уже после определения точной даты проведения заседания.– Состоится ли визит колумбийской делегации в Москву для проведения консультаций на уровне заместителей глав МИД обеих стран?– По просьбе колумбийской стороны сроки проведения этого мероприятия были скорректированы, в настоящее время обсуждаются конкретные даты приезда замглавы МИД Колумбии в Москву для участия в политических консультациях с (замглавы МИД России – ред.) Сергеем Рябковым. Исходим из того, что такой контакт состоится осенью этого года.– Насколько активно Москва и Богота взаимодействуют в сфере образования и культуры?– Взаимодействие на треке образования и культуры в последние годы развивается крайне динамично и является одним из ключевых направлений нашего сотрудничества. Ежегодно отмечаем высокий интерес колумбийской молодежи к учебе в России, из-за чего разворачивается настоящая борьба за места в рамках стипендиальной программы правительства нашей страны по обучению иностранных граждан в отечественных вузах. Так, в нынешнем году для Колумбии было выделено 150 мест, и все они были заняты кандидатами, показавшими наивысшие баллы по результатам отбора. Есть и те, кто, не сумев получить заветную бесплатную стипендию на обучение в России, отправляются учиться в нашу страну за свой счет.Говоря о культуре, можно констатировать, что местная публика всегда с большим энтузиазмом реагирует на организуемые нами мероприятия как в Боготе, так и в других городах страны. Регулярно получаем положительные отклики от колумбийцев, посещающих концерты с участием российских артистов и исполнителей, участвующих в проводимых посольством литературных и музыкальных вечерах, которые стали своего рода визитной карточкой нашей культурной программы. Важным элементом гуманитарного присутствия России в Колумбии является работающий в Боготе Институт культуры имени Льва Толстого – один из главных бастионов русского языка в регионе. К слову, это учреждение в прошлом году отметило свой 80-летний юбилей. В апреле посольством был передан в дар руководству института бюст великого русского писателя, имя которого он носит, присланный из России в качестве символа дружбы между народами России и Колумбии.– Большое число колумбийцев учатся в вузах России, а существует ли интерес среди российской молодежи к обучению в университетах Колумбии?– Интерес существует, но пока что весьма ограниченный. Колумбия развивает собственные стипендиальные программы и стремится привлекать иностранных студентов, в том числе и россиян. Важную роль в этом процессе играют и заключенные при посредничестве посольства многочисленные соглашения о сотрудничестве между российскими и колумбийскими университетами. Однако на нынешнем этапе колумбийцы проявляют гораздо больший интерес к обучению в нашей стране, чем наоборот.– Ранее правительство Колумбии выражало заинтересованность в членстве в БРИКС, а в мае сообщило о начале процесса присоединения к Новому банку развития БРИКС. Более того, руководство Бразилии пригласило Колумбию на предстоящий саммит объединения, который пройдет в Рио-де-Жанейро в июле. Насколько стремление Колумбии стать членом БРИКС влияет на отношения Боготы с Москвой?– На настоящий момент предметный разговор о полноформатном подключении Колумбии к работе БРИКС пока не начат. Несмотря на сделанные в 2024 году президентом Густаво Петро заявления о заинтересованности в присоединении к объединению, российская сторона, являвшаяся в прошлом году ротационным председателем объединения, не получала каких-либо официальных сигналов от Колумбии на этот счет. Присоединение к работе Нового банка развития, наверное, можно рассматривать лишь как первый шаг в сторону полноформатного членства в БРИКС, но о дальнейших намерениях страны в этом направлении никто из колумбийского руководства официально не объявлял. Посмотрим, появится ли ясность в этом вопросе после саммита в Рио-де-Жанейро.Если Колумбия присоединится к БРИКС, это, несомненно, будет способствовать укреплению отношений между Москвой и Боготой. Такой шаг, во-первых, будет означать, что наши колумбийские партнеры разделяют общие ценности, на которых основана работа объединения. Во-вторых, появится дополнительная площадка для многоуровневого и разностороннего диалога по различным вопросам – от экономики до культуры и спорта.– Может ли Колумбия рассчитывать на поддержку России, если вопрос о ее членстве в данном объединении перейдет в практическую плоскость?– Если Богота официально заявит о своем желании присоединиться к БРИКС и внести вклад в его работу, способствуя развитию взаимовыгодных отношений между странами-членами и укреплению основ многополярного и справедливого миропорядка, то, несомненно, Россия поддержит такое стремление колумбийской стороны.– В рамках вооруженного конфликта на Украине остро встала проблема участия иностранных наемников, в том числе из Колумбии, в боевых действиях на стороне ВСУ. Насколько эта тема осложняет двусторонние отношения России и Колумбии?– Понятно, что решение отправиться "на заработки" и воевать на стороне ВСУ принимается каждым наемником в индивидуальном порядке, и власти Колумбии не проводят агитационных кампаний в пользу таких поездок. Более того, в настоящее время на рассмотрении конгресса республики находится законопроект о ратификации ооновской конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников 1989 года. Нам бы хотелось, чтобы Богота действовала на этом направлении более решительно и предприняла соответствующие меры для предотвращения поездок "солдат удачи" на Украину за "длинным рублем".– Власти Колумбии не раз призывали своих граждан не принимать участие в иностранных конфликтах в качестве наемников. По наблюдениям российской стороны, прислушались ли колумбийцы к рекомендациям властей, или же число наемников из Колумбии не снижается?– Судя по данным, поступающим из Минобороны России, колумбийские наемники сохраняют за собой лидерство среди других иностранцев, участвующих в боевых действиях на стороне ВСУ. По-видимому, какого-либо реального эффекта призывы колумбийских властей пока не возымели.– Предпринимает ли посольство Украины в Перу, отвечающее за отношения Киева с Колумбией, прямые попытки вербовки колумбийских наемников?– Украинские структуры ведут такую деятельность через разные каналы, в том числе и через дипмиссии, что никак не укладывается в положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Колумбийцев, имеющих опыт службы в вооруженных силах и участия в боевых действиях, завлекают обещаниями высоких зарплат и равных с украинскими военнослужащими условий, однако многим уже давно известно, что в действительности дела обстоят совершенно иначе. Судьба колумбийцев, попавших в ряды украинской армии, складывается либо плохо, либо трагично. Отношение к южноамериканским "солдатам удачи" открыто неуважительное и наплевательское, о чем неоднократно пытались сообщить своим соотечественникам отдельные наемники в соцсетях. Многие из тех, кто решил попытать судьбу и заработать денег на чужой войне, погибают, а другие оказываются под следствием в России по уголовной статье "наемничество". Третьего им не дано.– Николай Карлович, в прошлом году Москву посетил бывший тогда главой МИД Колумбии Луис Хильберто Мурильо, который получил образование в Советском Союзе и прекрасно владеет русским языком. Сегодня он баллотируется в президенты своей страны в качестве независимого кандидата. Как бы вы оценили его шансы победить на выборах 2026 года?– Если мы посмотрим на имеющиеся на сегодняшний день результаты опросов общественного мнения, видно, что сейчас Луис Хильберто Мурильо в борьбе за президентское кресло заметно отстает от лидеров гонки. В то же время надо понимать, что мы находимся в самом начале предвыборной кампании, и многое может поменяться до 31 мая следующего года, когда состоится первый тур общенационального голосования. Внутриполитическая борьба в Колумбии весьма ожесточенная, в ход идут все имеющиеся средства. Поэтому нельзя исключать, что на каком-то этапе ситуация изменится до неузнаваемости. Будем пристально следить за динамикой предвыборной гонки.– Насколько благоприятно появление Мурильо у руля государства повлияло бы на развитие российско-колумбийских отношений?– Россия готова продолжать развивать связи с Колумбией вне зависимости от политической конъюнктуры в южноамериканской стране и вне зависимости от того, кто победит на президентских выборах в следующем году. Безусловно, мы отметили позитивное отношение Мурильо к нашей стране, во многом обусловленное теплыми воспоминаниями, которые остались у него от проведенного им в Москве периода студенчества. Этот фактор в прошлом году способствовал интенсификации диалога между нашими странами. Москва готова к выстраиванию конструктивного диалога с любым президентом Колумбии, которого изберет народ, и откликнется на любой сигнал официальной Боготы относительно развития и укрепления двустороннего сотрудничества.

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