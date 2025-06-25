https://ria.ru/20250625/terakt-2025301629.html

ФСБ показала кадры с места ликвидации украинских агентов в Подмосковье

ФСБ показала кадры с места ликвидации украинских агентов в Подмосковье - РИА Новости, 25.06.2025

ФСБ показала кадры с места ликвидации украинских агентов в Подмосковье

ФСБ показала видео с места ликвидации в Подмосковье пособников украинских спецслужб, готовивших теракт против российского военного. РИА Новости, 25.06.2025

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. ФСБ показала видео с места ликвидации в Подмосковье пособников украинских спецслужб, готовивших теракт против российского военного. На видео - тела злоумышленников, также представлены предшествовавшие финальной части операции кадры оперативной съемки. Двое граждан РФ, пособников украинских спецслужб, готовили теракт против одного из российских военных в столичном регионе, сообщила ФСБ. Они близ СНТ в Подмосковье достали из схрона бомбу, при задержании оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы, отметили в спецслужбе.

https://ria.ru/20250625/moldaviya-2025256952.html

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Место ликвидации пособников украинских спецслужб, готовивших теракт против российского военного ФСБ показала видео с места ликвидации в Подмосковье пособников украинских спецслужб, готовивших теракт против российского военного 2025-06-25T12:25 true PT0M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, происшествия