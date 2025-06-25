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ФСБ показала кадры с места ликвидации украинских агентов в Подмосковье - РИА Новости, 25.06.2025
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12:25 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/terakt-2025301629.html
ФСБ показала кадры с места ликвидации украинских агентов в Подмосковье
ФСБ показала кадры с места ликвидации украинских агентов в Подмосковье - РИА Новости, 25.06.2025
ФСБ показала кадры с места ликвидации украинских агентов в Подмосковье
ФСБ показала видео с места ликвидации в Подмосковье пособников украинских спецслужб, готовивших теракт против российского военного. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T12:25:00+03:00
2025-06-25T12:25:00+03:00
московская область (подмосковье)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
происшествия
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. ФСБ показала видео с места ликвидации в Подмосковье пособников украинских спецслужб, готовивших теракт против российского военного. На видео - тела злоумышленников, также представлены предшествовавшие финальной части операции кадры оперативной съемки. Двое граждан РФ, пособников украинских спецслужб, готовили теракт против одного из российских военных в столичном регионе, сообщила ФСБ. Они близ СНТ в Подмосковье достали из схрона бомбу, при задержании оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы, отметили в спецслужбе.
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московская область (подмосковье)
россия
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Место ликвидации пособников украинских спецслужб, готовивших теракт против российского военного
ФСБ показала видео с места ликвидации в Подмосковье пособников украинских спецслужб, готовивших теракт против российского военного
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московская область (подмосковье), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, происшествия
Московская область (Подмосковье), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Происшествия
ФСБ показала кадры с места ликвидации украинских агентов в Подмосковье

ФСБ показала видео с места ликвидации агентов Киева, планировавших теракт

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. ФСБ показала видео с места ликвидации в Подмосковье пособников украинских спецслужб, готовивших теракт против российского военного.
На видео - тела злоумышленников, также представлены предшествовавшие финальной части операции кадры оперативной съемки.
Двое граждан РФ, пособников украинских спецслужб, готовили теракт против одного из российских военных в столичном регионе, сообщила ФСБ. Они близ СНТ в Подмосковье достали из схрона бомбу, при задержании оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы, отметили в спецслужбе.
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Московская область (Подмосковье)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РоссияПроисшествия
 
 
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