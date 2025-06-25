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Юрий Максимов: мир борется старыми технологиями с новыми проблемами

Юрий Максимов: мир борется старыми технологиями с новыми проблемами - РИА Новости, 25.06.2025

Юрий Максимов: мир борется старыми технологиями с новыми проблемами

Кибербугрозы, хакеры и мошенники – к 2025 году и для людей, и для бизнеса эти слова стали неприятной, порой драматической реальностью. В интервью РИА Новости на РИА Новости, 25.06.2025

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Кибербугрозы, хакеры и мошенники – к 2025 году и для людей, и для бизнеса эти слова стали неприятной, порой драматической реальностью. В интервью РИА Новости на полях ПМЭФ эксперт в сфере кибербезопасности, сооснователь фонда "Сайберус" Юрий Максимов рассказал, почему искусственный интеллект еще не заменил хакеров, но стал помощником в атаках, что может стать антидотом для дипфейков, а также как перестать латать заплатки в защите от мошенников и начать реально защищаться. Беседовала Маргарита Матяшева.– Складывается впечатление, что уже каждый человек и каждая компания знают, кто такие хакеры и мошенники. Какие сейчас самые актуальные угрозы для пользователей в российском киберпространстве?– Главное – практически на каждого человека в нашей стране мошенники либо уже напали, либо пытались напасть. Мне кажется, нет ни одного человека, на которого мошенники бы не нападали. Это первый тренд, если говорить про граждан. Второй тренд – атака на организации, где целью является не кража денег или какой-то экономический ущерб, а просто ущерб – утечки данных, публикация данных, нанесение ущерба, который приводит к техногенным последствиям. Это то, в чем мы живем сегодня. Наверное, 2025 год является одновременно годом уверенного мошенничества, направленного на гражданских лиц, и непрерывных атак техногенного, террористического характера на организации.– Вы разделяете мнение о том, что данные всех людей уже есть в интернете?– Украдено очень много данных, но, к сожалению, это часто говорят в контексте того, что все уже украли, и можно не защищаться. Это крайне опасная и неправильная позиция. Даже если их украли вчера, сегодня нужно защищать так, чтобы завтра снова не украли. Потому что многие данные достаточно динамично меняются, и чем они свежее, тем проще совершать атаки на человека. Одно дело, когда тебе мошенник звонит и ссылается на банковские операции годовалой давности. Другое – когда ссылается на вчерашние банковские операции. Это принципиальное отличие. А, если ты защитился, и данные больше нельзя украсть, ты можешь уже думать о том, как что-то заменить: номера документов, телефонные номера, пенсионные, еще что-то. И начинать исправлять то, что произошло за последний год.– Неоднократно звучит тезис, что мир находится в состоянии кибервойны. Как вы думаете, при каком условии может закончиться эта война? И когда?– Мне кажется, про это очень верно говорит президент Путин: когда у нас появится новая архитектура безопасности, актуальная для сегодняшнего дня и учитывающая интересы всех сторон, можно рассчитывать на прекращение войн как в открытом режиме, так и в скрытом. Если каждая из сторон не получит понимание своей защищенности, если будут силы, которые все время пытаются раскачать ситуацию, я думаю, поле для кибервойн останется очень благоприятным. Кибервойны ведутся практически анонимно, недоказуемо, и всегда будет соблазн тех, кто на словах с тобой находится как бы в мире, а на деле – в состоянии войны.– Сейчас в мошеннических атаках активно используются дипфейки – видео, фото, аудио. Есть мнение, что совсем скоро детекторы дипфейков не смогут отличить реальное видео от сгенерированного. Как вы думаете, мы к этому близки?– Люди, к сожалению, часто слишком просто смотрят на борьбу тех, кто нападает и тех, кто защищается: все время думают, что если одна из сторон сможет решить проблему сегодняшнего дня, то завтра не будет другой проблемы. Часто мы говорим о мошенничестве в такой риторике: "Сейчас мы устраним все методы, с помощью которых обманывают граждан, завтра эти методы будут невозможны, а других не появится, и преступления закончатся". Это неверно. Когда есть две стороны, они все равно думают, как добиться своего результата. Так и здесь тоже: если методы, которые детектируют дипфейки, уступят методам, которые создают эти дипфейки, то значит просто изменится процесс коммуникации, при котором будет возможна остановка этого преступления.К примеру, искусственный интеллект может выступить от лица человека, симулировать какие-то кусочки разговора, использовать какие-то фразы. И дипфейк будет работать не только на стороне атакующего, но и защищающего. А когда ты переходишь в активную фазу противодействия, у тебя открываются новые горизонты.– Вы предвосхитили мой вопрос – как же защищаться от таких умных дипфейков, сгенерированных ИИ?– К сожалению, все, о чем мы сейчас говорили, это все латание дыр, а не комплексное решение проблемы. Мы сейчас просто исключаем то, что у тебя может быть дополнительное устройство в кармане или, например, кольцо, которое тебе дает знак о том, если что-то идет не так. Мы все еще зациклены на том, что есть гаджет, который генерирует контент, ты его видишь и можешь быть обманутым. Я молчу про то, что, когда появятся более глубокие интерфейсы взаимодействия человека и техники – Neuralink, например, ты сможешь уже работать не на уровне вибрации кольца, а на уровне чувств, осознаний, ощущений.– То есть помогут нейрочипы?– Какие-то машинно-компьютерные интерфейсы. Они, конечно, позволят нам чувствовать цифру, в прямом и переносном смысле слова, по-другому. И ответ может оказаться там. Я часто прихожу к мысли о том, что мы сейчас просто оказались между двух этапов жизни нашей Земли: когда старые технологии не могут обеспечить безопасность, а новые еще не появились. Поэтому мы старыми технологиями немножко боремся уже с новыми проблемами. А с новыми проблемами надо бороться новыми методами.– Если вернуться к теме искусственного интеллекта – как вы думаете, применяют ли его уже в кибератаках? И насколько это массово?– Плохая новость для нас всех заключается в том, что происходящее в киберпространстве не видно сразу невооруженным глазом. Мы до конца не знаем, что сейчас в каких-то лабораториях тестируется. Поэтому надо исходить из установки, что враг не дремлет, кто-то занимается сейчас подготовкой к деструктивным актам. А наша задача – к ним быть готовыми. Искусственный интеллект уже используется, мне кажется, везде. Есть разный искусственный интеллект: например, тот, который оптимизирует работу человека или же, существуют более думающие модели. Пока что искусственный интеллект не стал хакером. Но хакер может использовать алгоритм искусственного интеллекта для того, чтобы делать свою работу более эффективно.На стороне защиты сейчас есть много примеров, когда искусственный интеллект используются для обнаружения хакера, отражения кибератак, перестроения защиты. Идет такая битва – в прямом и переносном смысле слова – между теми, кто в киберпространстве нападает, и теми, кто защищает. Здесь в какой-то степени паритет. ИИ может очень эффективно работать как на одну сторону, так и на другую.– Вы сказали, что искусственный интеллект пока не стал хакером. А когда-нибудь станет?– Я думаю, что да. Ну, я думаю, что это находится в области вообще такого важного вопроса: "А кем может стать искусственный интеллект?" Вот, например, сможет ли он стать писателем, который не подражает предыдущим писателям, а который делает что-то такое, что вызывает такой же восторг, как и, наши классики, увековечившие себя. Может появиться такой писатель? А художник? А водитель? Ну, и хакер.– В начале года вы закрыли сделку по приобретению части активов в компании F.A.C.C.T., бывшая Group IB. Зачем нужна была сделка? И чем отличается вновь созданная F6?– Компания всегда является прямым продолжением людей, которые в ней работают. Поэтому сейчас в компании F6 все-таки много новых людей относительно компании Group IB, на основании активов которой она была создана. Поэтому новые люди, новые управленцы, новые инженеры привносят всегда свою какую-то идею. Компания F6 является уникальной для российского рынка с точки зрения киберкриминалистики. Когда мы, как фонд "Сайберус", увидели, что компания нуждается в новых подходах, в новой крови для своего развития, мы не могли остаться в стороне. Поэтому мы почувствовали, что мы можем стать инвесторами в эту компанию.– То есть вы выступаете как инвестор и посредник в сделках компании?– Да, фонд является инвестором с одной стороны. А с другой стороны – фонд является той силой, которая координирует деятельность компаний фонда и партнеров фонда для создания национального решения, с помощью которого мы защищаем нашу страну и помогаем нашим дружественным странам строить безопасность. Наша цель – вхождение в миноритарную долю компаний с сохранением контроля за командой. Фонд не хочет и не умеет управлять отдельно взятыми компаниями, он формирует стратегию надкорпоративную.– Какие прогнозы вы можете сделать по развитию кибербезопасности в России на 2025 год как со стороны защиты, так и со стороны атак?– У нас есть несколько ключевых факторов, от которых зависит вообще, мне кажется, будущее кибермира – все-таки наличие кибервойн. Если они продолжатся или, не дай Бог, эскалируются – это будет одна ветка развития нашей индустрии. Мы очень сильно зависим от того, как развивается искусственный интеллект. Тоже может пойти очень по разным направлениям. Если уровень "эскалации", противоборства кибериндустрии продолжится, то мы ускоренными темпами придем к изменению и архитектуры цифры – текущая архитектура не выдержит такой уровень противостояния.– Как нужно изменить архитектуру?– У нас сейчас есть несколько моментов в архитектуре текущей, которые влияют на проблемы, связанные с кибербезопасностью. Первое – это очень большая любовь к облакам, когда ты не просто используешь чужие ресурсы для решения своих задач, а отдаешь свои данные, свои задачи тем, кто этими ресурсами управляет. А второе – это то, что у нас сейчас технологии очень сильно зависят от конкретных людей, которые их устанавливают, настраивают, обслуживают, и человеческий фактор является практически краеугольной проблемой того, как происходят взломы. Такое обильное участие, соучастие работы инженеров, каких-то иных технарей, деятельности таких IT-продуктов является очень большим фактором неустойчивости этих технологий. Мне кажется, у нас появятся механизмы, когда облака используются, не передавая владельцам облаков и серверов или владельцам-производителям оборудования свои секреты. А с другой стороны технологии будут становиться все более и более, мы по-английски это говорим humanless, по-русски это звучит прямо "бесчеловечно" – то есть бесчеловечные технологии, где меньше людей.– Это по части развития киберзащиты?– Это по части по тех изменений в архитектуре, которые должны произойти, чтобы отвечать на вызовы, которые несет киберопасность.– А вызовы не изменятся?– Давайте перечислим вызовы. Тот, кто произвел оборудование, хочет использовать его для контроля потребителей. Вызов? Вызов. И те есть, кто хочет нанести ущерб использующим это оборудование через хакерские атаки. Это касается и мира, и страны, и организации, и человека. Вызовы у нас такие же: это недобросовестные производители и преступники. И добавляются еще террористы, которые это используют для того, чтобы просто навредить, потому что хотят навредить.

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технологии, земля, россия, юрий максимов, интервью