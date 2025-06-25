https://ria.ru/20250625/tegeran-2025454164.html

В Тегеране прошел концерт в честь победы Ирана над Израилем

В Тегеране прошел концерт в честь победы Ирана над Израилем - РИА Новости, 25.06.2025

В Тегеране прошел концерт в честь победы Ирана над Израилем

Музыкальный концерт в честь, как заявили в Иране, "победы" Тегерана, "вынудившей" Израиль пойти на прекращение огня, проходит в иранской столице, передает... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T20:51:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 25 июн – РИА Новости. Музыкальный концерт в честь, как заявили в Иране, "победы" Тегерана, "вынудившей" Израиль пойти на прекращение огня, проходит в иранской столице, передает корреспондент РИА Новости. Как передает корреспондент, на концерте выступает всемирно известный иранский маэстро Насер Гейдариан, мероприятие проходит на площади Азади в Тегеране. Во вторник в столице Ирана проходил митинг в поддержку иранских вооруженных сил после того, как стало известно о наступлении режима прекращения огня в военных действиях между Тель-Авивом и Тегераном. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атакам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удар по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

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в мире, иран, тегеран (город), сша, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте