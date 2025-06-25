https://ria.ru/20250625/tambov-2025323652.html

В Тамбове сняли ограничения в аэропорту

В Тамбове сняли ограничения в аэропорту - РИА Новости, 25.06.2025

В Тамбове сняли ограничения в аэропорту

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Тамбова, сообщила Росавиация РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T13:41:00+03:00

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2025-06-25T13:41:00+03:00

тамбов

донской

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

безопасность

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Тамбова, сообщила Росавиация "В аэропорту Тамбов (Донское) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - сообщили в Росавиации. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.

https://ria.ru/20250625/rosaviatsiya-2025294637.html

тамбов

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тамбов, донской, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность