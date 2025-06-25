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В Тамбове сняли ограничения в аэропорту - РИА Новости, 25.06.2025
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13:41 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/tambov-2025323652.html
В Тамбове сняли ограничения в аэропорту
В Тамбове сняли ограничения в аэропорту - РИА Новости, 25.06.2025
В Тамбове сняли ограничения в аэропорту
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Тамбова, сообщила Росавиация РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T13:41:00+03:00
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тамбов
донской
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Тамбова, сообщила Росавиация "В аэропорту Тамбов (Донское) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - сообщили в Росавиации. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.
https://ria.ru/20250625/rosaviatsiya-2025294637.html
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тамбов, донской, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Тамбов, Донской, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
В Тамбове сняли ограничения в аэропорту

Росавиация: в Тамбове сняли ограничения в аэропорту

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет Airbus A320
Самолет Airbus A320 - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Самолет Airbus A320. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Тамбова, сообщила Росавиация
"В аэропорту Тамбов (Донское) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - сообщили в Росавиации.
Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.
Самолет во время взлета - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
В Казани ввели временные ограничения в аэропорту
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ТамбовДонскойФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Безопасность
 
 
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