https://ria.ru/20250625/tambov-2025323652.html
В Тамбове сняли ограничения в аэропорту
В Тамбове сняли ограничения в аэропорту - РИА Новости, 25.06.2025
В Тамбове сняли ограничения в аэропорту
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Тамбова, сообщила Росавиация РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T13:41:00+03:00
2025-06-25T13:41:00+03:00
2025-06-25T13:41:00+03:00
тамбов
донской
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Тамбова, сообщила Росавиация "В аэропорту Тамбов (Донское) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - сообщили в Росавиации. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.
https://ria.ru/20250625/rosaviatsiya-2025294637.html
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тамбов, донской, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Тамбов, Донской, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
В Тамбове сняли ограничения в аэропорту
Росавиация: в Тамбове сняли ограничения в аэропорту