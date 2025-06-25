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В Таганроге локализовали пожар после падения обломков БПЛА на стадион
В Таганроге локализовали пожар после падения обломков БПЛА на стадион - РИА Новости, 25.06.2025
В Таганроге локализовали пожар после падения обломков БПЛА на стадион
Пожар после падения обломков БПЛА в районе спортивного комплекса в Таганроге в Ростовской области локализован, сообщила глава города Светлана Камбулова. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T01:26:00+03:00
2025-06-25T01:26:00+03:00
2025-06-25T01:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
ростовская область
таганрог
светлана камбулова
юрий слюсарь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Пожар после падения обломков БПЛА в районе спортивного комплекса в Таганроге в Ростовской области локализован, сообщила глава города Светлана Камбулова. Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что военные отражают воздушную атаку на Ростовскую область, а падение БПЛА в Таганроге на стадионе "Форте Арена" привело к пожару на кровле площадью 30 метров, разрушена стена. "Силами ПВО был обезврежен БПЛА, обломки которого упали в районе спортивного комплекса "Авангард", расположенного по адресу: улица Спортивная, 2а. Это привело к возникновению пожара, который оперативно локализовали прибывшие на место сотрудники МЧС. Пострадавших нет", - написала она в Telegram-канале. Камбулова отметила, что в результате падения также повреждены стеклопакеты в школе номер 28 и в двух жилых домах на улице Трудовых Резервов, гражданам будет оказана помощь в остеклении окон.
https://ria.ru/20250625/bespilotniki-2025227538.html
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происшествия, ростовская область, таганрог, светлана камбулова, юрий слюсарь , мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ростовская область, Таганрог, Светлана Камбулова, Юрий Слюсарь , МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Таганроге локализовали пожар после падения обломков БПЛА на стадион
Глава Таганрога Камбулова: пожар после падения обломков БПЛА локализовали