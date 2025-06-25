https://ria.ru/20250625/taganrog-2025230456.html

В Таганроге локализовали пожар после падения обломков БПЛА на стадион

В Таганроге локализовали пожар после падения обломков БПЛА на стадион - РИА Новости, 25.06.2025

В Таганроге локализовали пожар после падения обломков БПЛА на стадион

Пожар после падения обломков БПЛА в районе спортивного комплекса в Таганроге в Ростовской области локализован, сообщила глава города Светлана Камбулова. РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T01:26:00+03:00

2025-06-25T01:26:00+03:00

2025-06-25T01:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

ростовская область

таганрог

светлана камбулова

юрий слюсарь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Пожар после падения обломков БПЛА в районе спортивного комплекса в Таганроге в Ростовской области локализован, сообщила глава города Светлана Камбулова. Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что военные отражают воздушную атаку на Ростовскую область, а падение БПЛА в Таганроге на стадионе "Форте Арена" привело к пожару на кровле площадью 30 метров, разрушена стена. "Силами ПВО был обезврежен БПЛА, обломки которого упали в районе спортивного комплекса "Авангард", расположенного по адресу: улица Спортивная, 2а. Это привело к возникновению пожара, который оперативно локализовали прибывшие на место сотрудники МЧС. Пострадавших нет", - написала она в Telegram-канале. Камбулова отметила, что в результате падения также повреждены стеклопакеты в школе номер 28 и в двух жилых домах на улице Трудовых Резервов, гражданам будет оказана помощь в остеклении окон.

https://ria.ru/20250625/bespilotniki-2025227538.html

ростовская область

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происшествия, ростовская область, таганрог, светлана камбулова, юрий слюсарь , мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)